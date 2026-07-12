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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 15:30, το μεσημέρι της Κυριακής 12 Ιουλίου, στην περιοχή Ακτή Νηρέως, του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν υπάρχουν αναφορές για επαπειλούμενες κατοικίες.

Βίντεο από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά:

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο.