Νέα τροπή φαίνεται να λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου δύο ηλικιωμένων αδελφών στην Παλαιοπαναγιά, καθώς πλέον εξετάζεται εκ νέου από τις Αρχές, υπό το πρίσμα σοβαρών νέων στοιχείων.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στην Παλαιοπαναγιά της Ναυπάκτου, όπου μία 89χρονη γυναίκα και ο 84χρονος αδερφός της εντοπίστηκαν νεκροί τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024.

Αρχικά είχε επικρατήσει το σενάριο της αυτοχειρίας, σύμφωνα με το οποίο ο ηλικιωμένος άνδρας, φροντιστής της αδερφής του, φέρεται να έβαλε φωτιά στο δωμάτιο, καθώς δεν άντεχε άλλο το βάρος της κατάστασης και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε εκείνη.

Ωστόσο, στενοί συγγενείς των δύο θυμάτων αμφισβήτησαν από την πρώτη στιγμή αυτήν την εκδοχή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο, με το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας να εξετάζεται πλέον σοβαρά.

Όπως αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εντοπιστεί πέντε διαθήκες, οι οποίες φέρονται να αμφισβητούνται από συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων, που υποστηρίζουν ότι δεν είναι γνήσιες και κάνουν λόγο για πλαστότητα. Οι καταγγελίες αυτές έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών και διερευνώνται ενδελεχώς.

Επίσης, οι συγγενείς τους είπαν ότι στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν μαζί τους, δεν τους είχαν εκφράσει κάποιο ιδιαίτερο προβληματισμό. Συγγενείς καταγγέλλουν επίσης, ότι στο δωμάτιο βρέθηκε και ένα μπουκάλι με οινόπνευμα, το οποίο δεν εξετάστηκε από τις Αρχές.

Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική, ο 84χρονος είχε λάβει ηρεμιστικά χωρίς ωστόσο να του έχουν συνταγογραφηθεί τέτοια φάρμακα. Η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε το 2024 από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών χαρακτηρίζεται από ασάφειες.

Όλα τα παραπάνω, αφήνουν υπόνοιες για το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο φάκελος της υπόθεσης πλέον έχει πάει στο υπουργείο Δικαιοσύνης και θα γίνει νέα διερεύνησή της.

