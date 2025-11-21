Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σε καθεστώς υγειονομικής επιφυλακής εισέρχεται η ελληνική κτηνοτροφία, καθώς η ευλογιά των προβάτων εξαπλώνεται πλέον με ρυθμούς πανδημίας, οδηγώντας την κυβέρνηση και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη Διαχείριση και τον Έλεγχο της Ευλογιάς σε ένα νέο, αυστηρό πλαίσιο μέτρων που θυμίζει έντονα το μοντέλο του κορονοϊού.

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση με αυτό το πρωτόκολλο «πανδημίας» πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία του γενικού γραμματέα Σπύρου Πρωτοψάλτη και του προέδρου της Επιτροπής, καθηγητή Χαράλαμπου Μπιλλίνη.

Από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025 έχουν επιβεβαιωθεί 1.702 κρούσματα σε 2.135 εκτροφές, με τους επιστήμονες να εξηγούν πως η διαφορά προκύπτει από συστεγαζόμενες μονάδες.

Οι θανατώσεις αιγοπροβάτων αγγίζουν ήδη τα 417.365 ζώα, αριθμός που αποτυπώνει, σύμφωνα με τον κ. Μπιλλίνη, την «έκρηξη» της ασθένειας, έπειτα από τη χαλάρωση των μέτρων κατά τη διάρκεια της Πασχαλινής περιόδου.

«Αυτό πληρώνουμε σήμερα», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ ο κ. Πρωτοψάλτης προειδοποίησε πως η χώρα βρίσκεται σε «πολύ κρίσιμο επιδημιολογικό σημείο», ίσως στην τελευταία ευκαιρία να περιοριστεί η εξάπλωση.

Η Επιτροπή παρουσίασε δέσμη 20 παρεμβάσεων που θα αξιολογήσει το υπουργείο, με στόχο την άμεση ενίσχυση της επιτήρησης, τον αυστηρό έλεγχο μετακινήσεων και τη θωράκιση των εκτροφών.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η αυστηροποίηση των κυρώσεων για παραβάσεις βιοασφάλειας, η αποτροπή νέας χαλάρωσης ενόψει εορτών, η «επιστράτευση» κτηνιάτρων –ιδιωτών και δημοσίων– με οικονομικά κίνητρα, καθώς και η λειτουργία έξι νέων πιστοποιημένων εργαστηρίων σε περιφέρειες ώστε να αποσυμφορηθεί το κεντρικό της Αθήνας.

Ιδιαίτερα αυστηρό γίνεται το καθεστώς μετακινήσεων. Για οποιαδήποτε μεταφορά ζώων απαιτείται πλέον ειδοποίηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας 48 ώρες νωρίτερα, απολύμανση του οχήματος με επίσημη σφραγίδα, καθώς και πλήρη συνοδευτικά έγγραφα.

Σε κάθε μονάδα θα τηρείται βιβλίο εισόδου οχημάτων με υπογραφές οδηγού και ιδιοκτήτη. Η Επιτροπή ζητά επίσης 24ωρη λειτουργία σταθμών απολύμανσης, ενώ σε επίπεδο εκτροφής, ενεργοποιείται, για πρώτη φορά από τον νόμο του 2016, ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής, ο οποίος θα παρακολουθεί αποκλειστικά κάθε μονάδα και θα πληρώνεται από το κράτος.,

Παράλληλα, προβλέπεται υποχρεωτική εκπαίδευση των κτηνοτρόφων στα μέτρα βιοασφάλειας, ενώ εξετάζεται η δημιουργία «πιστοποιητικού εμπορευσιμότητας» που θα επιτρέπει τη διακίνηση προϊόντων μόνο σε μονάδες που τηρούν πλήρως τα πρωτόκολλα.

Κάθε περιφερειακή ενότητα θα αποκτήσει σταθμό απομόνωσης, όπου τα ζώα από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό θα μπαίνουν σε καραντίνα 30 ημερών με επανειλημμένους ελέγχους από τον κτηνίατρο εκτροφής.

Παράλληλα, η έγκαιρη ταφή των μολυσμένων ζώων εντός 72 ωρών θεωρείται κρίσιμη, με το υπουργείο να επισημαίνει ότι η καθυστέρηση στις Σέρρες οδήγησε σε μεγάλη διασπορά.

Στις γαλακτοβιομηχανίες εισάγεται αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης: κάθε παραλαβή γάλακτος θα συνοδεύεται από τουλάχιστον 10 δείγματα που θα αποστέλλονται στο εθνικό εργαστήριο, ενώ οι μονάδες θα παραδώσουν στο ΥΠΑΑΤ, τα στοιχεία των αγορών του τελευταίου εξαμήνου.

Στο οικονομικό σκέλος, έχουν ήδη καταβληθεί 48,08 εκατ. ευρώ σε Περιφέρειες και κτηνοτρόφους, με αποζημίωση έως 250 ευρώ ανά ζώο.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές αποδίδονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ το υπουργείο εξετάζει ταχύτερη αποζημίωση με προκαταβολή 50%, ακατάσχετη και αφορολόγητη.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης συμπληρωματική ενίσχυση που θα καθοριστεί μέσω αλγορίθμου ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του ζώου, με στόχο την κάλυψη του εισοδήματος που θα παρήγαγε.

Προβλέπονται ακόμη ενίσχυση 6+6 μηνών για όσους χάνουν ολόκληρες μονάδες, άτοκο δάνειο ανασύστασης και επίδομα απαγόρευσης βόσκησης. Όσοι παραβιάζουν τα μέτρα ή προχωρούν σε παράνομους εμβολιασμούς θα αποκλείονται από κάθε αποζημίωση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη του κ. Μπιλλίνη ότι έχουν εισέλθει στη χώρα «σύμφωνα με πληροφορίες» περίπου 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων ευλογιάς, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εποπτεία και τους ελέγχους.

Το θέμα συνδέεται με την παράνομη διακίνηση ζώων, η οποία, όπως καταγγέλλει το ΥΠΑΑΤ, γίνεται κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Κεφαλονιάς, όπου εμφανίστηκε κρούσμα παρότι η περιοχή ήταν μέχρι πρότινος «καθαρή», με τις Αρχές να ερευνούν παράνομη μεταφορά ζώων και ζωοτροφών από την Αιτωλοακαρνανία.

Στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το εκτεταμένο πλέγμα μέτρων και να κινητοποιηθεί ο μεγάλος αριθμός κτηνιάτρων και κτηνοτρόφων που απαιτείται για την καθημερινή επιτήρηση των εκτροφών και της αγοράς, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί επιτέλους η ανεξέλεγκτη πορεία της ευλογιάς στη χώρα.