Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό κρατούμενου που έπεσε στη θάλασσα μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται πειθαρχική έρευνα από την αστυνομία για τον τρόπο με τον οποίο ο κρατούμενος διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών.

Mάλιστα ο εισαγγελέας διέταξε την κράτηση των τεσσάρων αστυνομικών που ήταν παρόντες, όταν διέφυγε ο κρατούμενος και πήδηξε στη θάλασσα (τρεις ειδικοί φρουροί και ένας υπαρχιφύλακας). Οι αστυνομικοί υπηρετούν στη Διεύθυνση Μεταγωγών δικαστηρίων Αττικής, ενώ κρατούνται προσωρινά στο κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του κρατουμένου συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα πολεμικό πλοίο, ένα παραπλέον εμπορικό πλοίο και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Μέχρι στιγμής ο κρατούμενος δεν έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 32χρονος Τούρκος κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης μεταναστών, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στη Μυτιλήνη βγήκε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα.

Όπως έγινε γνωστό, ο κρατούμενος κοιμόταν στο πάτωμα του πλοίου, φρουρούμενος από τέσσερις αστυνομικούς, ενώ φορούσε χειροπέδες. Σε μια ξαφνική κίνηση, σηκώθηκε, έτρεξε και αιφνιδίασε τους συνοδούς του, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να τον συγκρατήσουν. Την κρίσιμη στιγμή, πολίτης που βρισκόταν στο πλοίο άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα, γεγονός που επέτρεψε στον κρατούμενο να φτάσει ως εκεί και να πέσει στη θάλασσα.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Η μεταγωγή του πραγματοποιούνταν ώστε να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής στη Μυτιλήνη.

Η επιχείρηση διάσωσης είχε άμεσο αντίκτυπο στο δρομολόγιο του πλοίου, το οποίο καθυστέρησε να καταπλεύσει στη Μυτιλήνη, ενώ επηρεάστηκε και η προγραμματισμένη αναχώρησή του προς Χίο και Πειραιά. Σε σχετικό ενημερωτικό μήνυμα που απεστάλη στους επιβάτες, η πλοιοκτήτρια εταιρεία σημείωσε:

«Σας ενημερώνουμε για καθυστέρηση τουλάχιστον 1 ώρας στο δρομολόγιο του πλοίου “Ariadne” σήμερα Κυριακή 31.08.2025 από Μυτιλήνη προς Χίο και Πειραιά, λόγω επιχείρησης έρευνας και διάσωσης επιβάτη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών. Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής».