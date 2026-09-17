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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Επιπλέον, συνδρομή παρείχε με υδροφόρες ο Δήμος Ασπροπύργου.