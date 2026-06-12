Υπό την αιγίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εξειδικευμένη στρατιωτική εκπαίδευση με αντικείμενο τη σύνταξη, παραγωγή και συντήρηση των προτύπων του ΝΑΤΟ. Οι εν λόγω δραστηριότητες φιλοξενήθηκαν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής στην Κρήτη, ενός διεθνούς αναγνωρισμένου φορέα που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συμμαχική επιχειρησιακή προετοιμασία.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική σειρά συγκέντρωσε το ενδιαφέρον υψηλόβαθμων στελεχών, καθώς σε αυτήν έλαβαν μέρος συνολικά 31 Αξιωματικοί και εξειδικευμένοι Επιτελείς, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα εκπροσωπώντας 12 διαφορετικά κράτη-μέλη αλλά και σταθερούς εταίρους της Συμμαχίας.

Παράλληλα, το παρών έδωσε έμπειρο προσωπικό που στελεχώνει καίριους φορείς της Δομής Διοίκησης του ΝΑΤΟ, καθώς και εκπρόσωποι από τα εξειδικευμένα Κέντρα Αριστείας του οργανισμού, ενισχύοντας τη στρατηγική σημασία της εκπαίδευσης για την ομογενοποίηση των διαδικασιών των ενόπλων δυνάμεων.

Την εκπαίδευση υποστήριξαν με ομιλητές το ΓΕΕΘΑ, η Διοίκηση Μετασχηματισμού της Συμμαχίας (Allied Command Transformation – ACT) και το Γραφείο Τυποποίησης ΝΑΤΟ (NATO Standardization Office – NSO). Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην 115 Πτέρυγα Μάχης, όπου έγινε επίδειξη εφαρμογής συμμαχικών προτύπων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η εν λόγω εκπαίδευση έχει λάβει την ανώτατη πιστοποίηση από τη Διοίκηση Μετασχηματισμού της Συμμαχίας και εντάσσεται στις δράσεις ενίσχυσης της συμμαχικής εκπαίδευσης σε θέματα τυποποίησης, που έχουν αναλάβει οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επ’ ωφελεία της Συμμαχίας.