Ο Διαμαντής Καραναστάσης οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και σε έλεγχο που του έκανε η Τροχαία φάνηκε ότι βρισκόταν πάνω από το όριο που θέτει ο νόμος.

Ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ελέγχθηκε στη Λεωφόρο Αμαλίας χθες το βράδυ (18/12).

Το όριο είναι 0,24mg/l και εκείνος είχε 0,29mg/l .

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί έκαναν αλκοτέστ και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία ήταν εντός του ορίου.

Η Τροχαία Αθηνών του επέβαλε το πρόστιμο των 350 ευρώ και του αφαίρεσαν το δίπλωμα για ένα μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.