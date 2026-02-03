Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του Διοικητή της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), παρουσία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Τη διοίκηση παρέδωσε ο Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας, ενώ τα καθήκοντα ανέλαβε ο Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας.

Η τελετή έλαβε χώρα στην έδρα της Σχολής Μηχανικού, στο Στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Παπαπαναγιώτου», παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής, στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας, γεγονός που ανέδειξε τη σημασία του ρόλου της ΔΙΚΑΦΚΑ στον τομέα των στρατιωτικών υποδομών και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Μεταξύ των επισήμων που παρέστησαν ήταν ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Νομού Λέσβου κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ.κ. Παύλος, καθώς και ο Υπαρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.

Παρόντες ήταν επίσης ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Αναστάσιος Μπαλάφας, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ Θεόδωρου Βάγια, ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, απόστρατοι Αξιωματικοί, καθώς και λοιποί προσκεκλημένοι.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε επίσημο κλίμα, με την παράδοση της διοίκησης να σηματοδοτεί τη συνέχεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΔΙΚΑΦΚΑ, ενός σχηματισμού με καθοριστικό ρόλο τόσο στην υλοποίηση τεχνικών έργων των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και στη συνδρομή της Πολιτείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.