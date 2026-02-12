Η «Αθηνά», ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που εργάζονται για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, έφτασε σήμερα (12/2) στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας. Η εμφάνισή της συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Break on Through» των Doors και θερμά χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

Ξεκινώντας από την Κατεχάκη, η «Αθηνά» έχει ήδη διανοίξει σήραγγα μήκους 5,1 χιλιομέτρων. Η κεφαλή του μετροπόντικα αποκαλύφθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου, στο πλαίσιο της διαδικασίας που στον κατασκευαστικό κλάδο αποκαλείται «breakthrough», δηλαδή η θραύση του τοιχίου του φρέατος.

Ο μετροπόντικας, μήκους 100 μέτρων, αποτελεί σημείο αναφοράς για την τεχνογνωσία και την πρόοδο των υπόγειων έργων στη χώρα. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του, θα αποσυναρμολογηθεί, θα μεταφερθεί στην επιφάνεια και θα αποθηκευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να είναι έτοιμος για μελλοντικό έργο.

Μέχρι σήμερα, η «Αθηνά» και οι ομάδες της ΑΒΑΞ, που εργάζονται σε 24ωρες βάρδιες, έχουν τοποθετήσει 3.393 δακτυλίους σκυροδέματος, διαμορφώνοντας τη διαδρομή που περνά από Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Ο όγκος των χωμάτων που έχει απομακρυνθεί ξεπερνά τα 400.000 κυβικά μέτρα.

Συνολικά, περίπου 300 εργαζόμενοι της κοινοπραξίας AVAX–GHELLA–ALSTOM, σε συνεργασία με στελέχη της «Ελληνικό Μετρό», συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου, το οποίο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για το συγκεκριμένο τμήμα.

Την ίδια ώρα, ο δεύτερος μετροπόντικας, η «Νίκη», κινείται από την αντίθετη κατεύθυνση, διανοίγοντας σήραγγα μήκους 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το Άλσος Βεΐκου, πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» και αυτή τη στιγμή βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό «Πλατεία Κυψέλης», έχοντας κατασκευάσει ήδη 2.960 μέτρα σήραγγας, δηλαδή το 42% της διαδρομής της.

Η «Νίκη» θα συνεχίσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την οδό Ακαδημίας και το Κολωνάκι, με τελικό προορισμό και αυτή το φρέαρ Ευαγγελισμού. Συνολικά, έχει ολοκληρωθεί περίπου το 65% της σήραγγας της Γραμμής 4, ενώ το επόμενο στάδιο του έργου προβλέπει την κατασκευή των σταθμών.