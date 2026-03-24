Κάτω από τον συννεφιασμένο αθηναϊκό ουρανό διεξήχθη η μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, σήμερα, Τρίτη, προκειμένου να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Οι μαθητές που έκαναν παρέλαση:

Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, παρέλασαν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών όλων των σχολείων του Δήμου Αθηναίων, με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα, ενώ την παρέλαση «άνοιξε» το Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων, «Ευσέβιος Κυπουργός».

Κατάθεση στεφάνων μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Στιγμιότυπο από την κατάθεση στεφάνων μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο Υπουργός Μετανάστευσης, Αθανάσιος Πλεύρης και η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη

Νωρίτερα, της παρέλασης προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την πρόεδρο του κόμματος «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς επίσης και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Σημειώνεται, τέλος, ότι είναι σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα ισχύουν έως το πέρας της παρέλασης.

