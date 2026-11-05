Σε αγωνιστικό κλοιό βρίσκεται σήμερα και η Θεσσαλονίκη, με τη μαθητική και φοιτητική κοινότητα, στο πλευρό των εκπαιδευτικών, να δίνει δυναμικό «παρών» στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που οργανώθηκε στο κέντρο της πόλης.

Το ραντεβού των διαδηλωτών δόθηκε στο Άγαλμα Βενιζέλου, από όπου ξεκίνησε πορεία στους κεντρικούς άξονες της συμπρωτεύουσας.

Παρά την βροχή, μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν για καλύτερες συνθήκες στην εκπαίδευση. Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας τίθενται τα οξυμένα προβλήματα των σχολικών και ακαδημαϊκών μονάδων, η υποχρηματοδότηση του κλάδου και οι ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό.

Δείτε βίντεο στη «Ζούγκλα» από την πορεία:

Οι μαθητές προσδίδουν διεθνή χαρακτήρα στις δράσεις τους, ενώνοντας τη φωνή τους με τους μαθητές και φοιτητές στη Γαλλία που συμμετέχουν στη γενική απεργία της 5ης Νοεμβρίου, υπό το κοινό σύνθημα: «Σε όλη την Ευρώπη, Ελλάδα και Γαλλία, θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία!».