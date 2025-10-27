Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η βροχή δε στάθηκε εμπόδιο για να πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση της για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Υπό το ρυθμό της Φιλαμονικής του δήμου Θεσσαλονίκης μαθήτριες και μαθητές σχολείων της πόλης, παρελαύνουν επί της Τσιμισκή.

Στην εξέδρα των επιστήμων δίνουν το παρών, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, o αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, η βουλευτής επικρατείας της ΝΔ Μαρία-Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Πέτρος Παππάς.

Πηγή: thess post