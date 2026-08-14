Σημαντικές αλλαγές στον τομέα της Υγείας ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Από την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε σταδιακή εφαρμογή η υποχρεωτική καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους (δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες).

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων καθίσταται πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή και αποζημίωση των εξετάσεων από τον Οργανισμό.

Προϋπόθεση για την αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ

Η νέα διαδικασία αφορά το σύνολο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας, τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές μονάδες, ενώ τίθεται ένας αυστηρός κανόνας:

Η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Ψηφιακό Αποθετήριο αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου:

1η Σεπτεμβρίου: Στην πρώτη φάση της υποχρεωτικής εφαρμογής εντάσσονται οι εξετάσεις των κατηγοριών «Βιολογικά Υλικά 1 & 2» .

Στην πρώτη φάση της υποχρεωτικής εφαρμογής εντάσσονται οι εξετάσεις των κατηγοριών . 1η Νοεμβρίου: Καθίστανται υποχρεωτικές οι αλλαγές στις υπηρεσίες Master Data και οι νέες αντιστοιχίσεις με τη διεθνή κωδικοποίηση LOINC.

Ενίσχυση του Εθνικού Φακέλου Υγείας και επόμενα βήματα

Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, η αυτόματη ανάρτηση των αποτελεσμάτων αναβαθμίζει ουσιαστικά τον Εθνικό Φάκελο Υγείας.

Οι πολίτες αποκτούν πλέον άμεση και διαρκή πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό των εξετάσεών τους, γεγονός που εξασφαλίζει την καλύτερη συνέχεια στη φροντίδα της υγείας τους από κάθε θεράποντα ιατρό.

Παράλληλα, η υιοθέτηση του προτύπου LOINC ενισχύει την ποιότητα και την εγκυρότητα των ψηφιακών δεδομένων υγείας στη χώρα μας.

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε ότι τους αμέσως επόμενους μήνες δρομολογείται η επέκταση του μέτρου, με την υποχρεωτική καταχώρηση και των απεικονιστικών εξετάσεων (ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες κ.ά.).