Μια 47χρονη υποδύθηκε αστυνομικό και έπεισε 57χρονη να της δώσει 100.00 ευρώ. Οι αστυνομικού του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών προχώρησαν σε ταυτοποίηση της απατεώνισσας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η περιπέτεια για την 57χρονη ξεκίνησε όταν δέχθηκε τηλεφώνημα το μεσημέρι της Τρίτης από έναν άνδρα ο οποίος υποδυόταν υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε στο σπίτι της 57χρονης στην περιοχή των Συκέων, η γυναίκα που υποδυόταν την αστυνομικό και της είπε να της δώσει το χρηματικό ποσό με την δικαιολογία ότι δήθεν θα τα φύλαγε.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: Thes.gr