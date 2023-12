Υπογραφή «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος – Ιορδανίας» για το 2024

Το Πρόγραμμα υπεγράφη από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ Ταξίαρχο Βασίλειο Τσάμη και τον Chief of Financing and Programs Branch Department of Planning and Organization των Ενόπλων Δυνάμεων της Ιορδανίας Συνταγματάρχη Hatem Aref Alharahsem...