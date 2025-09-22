Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη περνάει η Εφημερίδα των Συντακτών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι υπογραφές του προσυμφώνου για την πώληση του 51% έπεσαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τίμημα ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς υπάρχει και επενδυτικό πρόγραμμα.

Σήμερα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση προκειμένου να εγκριθεί και τυπικά η πώληση του 51% της εφημερίδας στον Δημήτρη Μελισσανίδη.

Οι τελικές υπογραφές αναμένονται στις επόμενες 15 ημέρες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, δε, ότι ο επιχειρηματίας θα αναλάβει να πληρώσει τους εργαζόμενους στην ΕΦΣΥΝ που έχουν συμπληρώσει 5,5 μήνες απλήρωτοι, αλλά και να αποπληρώσει τα χρέη της εφημερίδας.

Επίσης έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι οικονομικοί έλεγχοι – due diligence, η διαδικασία κατά την οποία κάποιος εξετάζει προσεκτικά όλες τις πτυχές μιας συμφωνίας, επένδυσης ή εταιρείας πριν πάρει μια απόφαση.

Δεν θα διατηρήσει, ωστόσο, τα γραφεία της, στην Κολοκοτρώνη 8, στο κέντρο της Αθήνας. Η «Εφημερίδα των Συντακτών» θα μεταφερθεί στην έδρα της Aegean, στην Ακτή Κονδύλη 10, απέναντι από το Λιμάνι του Πειραιά.

Εκεί που έχει ήδη μεταφερθεί η «Ναυτεμπορική», η ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη, από το 2021.

Το «Naftemporiki TV» αντικαθιστά στη Digea το «Epsilon»

Την ίδια στιγμή τρέχουν εξελίξεις και για το κανάλι της «Ναυτεμπορικής», το οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμο στη συχνότητα που εκπέμπει σήμερα το περιφερειακό κανάλι «Epsilon». O πρώην Πρόεδρος της ΑΕΚ έχει αγοράσει εδώ και καιρό από τον Φίλιππο Βρυώνη τη συχνότητα, (πλέον το κανάλι φιλοξενεί πλάνα από τοπία της χώρας και όχι telemarketing), και απομένουν τα τυπικά για να το δούμε ελεύθερο, στις τηλεοράσεις μας, μέσω της Digea.

Το «Naftemporiki TV» μεταδίδεται σήμερα διαδικτυακά και μέσα από τις πλατφόρμες της Nova και της Cosmote TV, έχοντας λάβει τη σχετική έγκριση από το ΕΣΡ. Στην παρούσα φάση η ειδησεογραφία είναι κυρίως οικονομική και επιχειρηματική, όμως υπάρχουν πλάνα να επεκταθεί η παρουσία του σε μια ευρύτερη τηλεοπτική θεματολογία.