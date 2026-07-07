Νέα, τροπή παίρνει η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με λογισμικό Predator στην Ελλάδα. Οκτώ θύματα που είχαν στοχοποιηθεί κατέθεσαν την πρώτη αστική αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μεταφέροντας τη δικαστική διαμάχη στο πεδίο της διεκδίκησης αποζημιώσεων.

Μεταξύ αυτών είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, η Άρτεμις Σίφορντ, που εργάζεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας Πηνελόπη Μηνιάτη, η Αντωνία Πρίμπα συνεργάτης του Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Στέλιου Κυμπουρόπουλου, οι υπάλληλοι της ΕΥΠ Αγγελική Ρούσου και Ζωή Μαρία Σάκκαλη, ο δικηγόρος Ιωάννης Φυτιλής και ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιδέρης, ο οποίος δεν είχε εμπλέκει στην ποινική διαδικασία.

Οι ενάγοντες στρέφονται δικαστικά εναντίον της εταιρείας Intellexa, η οποία εμπορευόταν το παράνομο λογισμικό, καθώς και εναντίον 13 φυσικών προσώπων και έχουν προσδιοριστεί για την 7η Απριλίου 2027. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται:

Οι επιχειρηματίες που έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως σε βαρύτατες ποινές για την υπόθεση (συμπεριλαμβανομένου του Ταλ Ντίλιαν).

Στελέχη και υπάλληλοι της Intellexa.

Το πρόσωπο από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλησαν τα «μολυσμένα» SMS (όπως εκείνα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη).

Υπάλληλος καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να είχε διασύνδεση με την υπόθεση

Οι παθόντες αξιώνουν αποζημίωση ύψους 1.000.000 ευρώ ο καθένας για την ηθική βλάβη που υπέστησαν, με το συνολικό ποσό της αγωγής να αγγίζει τα 7.600.000 ευρώ.

«Είμαστε θύματα ιδιότυπης ομηρίας»

Στην πολυσέλιδη αγωγή τους, τα θύματα περιγράφουν αναλυτικά, βήμα προς βήμα, τη δομή, τη λειτουργία και τον καταμερισμό των ρόλων του δικτύου που παγίδευσε τα κινητά τους τηλέφωνα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ενάγοντες:

«Είμαστε θύματα μίας ιδιότυπης κατάστασης ομηρίας, η οποία δεδομένων των συνθηκών θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή, δεδομένου του ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος και πότε θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της απολύτως παράνομης παρακολούθησής μας».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων, Ζαχαρία Κεσσέ, η κίνηση αυτή αποτελεί το επόμενο αναγκαίο βήμα για την πλήρη λογοδοσία όλων των εμπλεκομένων και την αποκατάσταση των πληγέντων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζοντας πως «η υπόθεση δεν μπορεί να θαφτεί».

«Η υπόθεση της παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator δεν μπορεί να θαφτεί όσο και να πασχίζουν κάποιοι. Και μόνο το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα ως θεσμική πληγή αποτυπώνει το μέγεθος του σκανδάλου και την πλημμελή έρευνα της υπόθεσης. Βρίσκεται σε εξέλιξη από μέρους των εντολέων μου μια δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες από αυτές δεν μπορούμε να τις γνωστοποιήσουμε γιατί υπόκεινται στον κανόνα της μυστικότητας της δικαστικής έρευνας. Κάποιες άλλες τις γνωρίζετε από χθες» τόνισε ο κ. Κεσσές.

Η εκδίκαση της πρώτης αυτής αστικής αγωγής προσδιορίστηκε για τις 7 Απριλίου 2027, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν τον δρόμο των αστικών δικαστηρίων και άλλα θύματα των υποκλοπών.