Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών επιστρέφει στην επικαιρότητα με νέα έρευνα να ξεκινά, αυτήν τη φορά για το κατασκοπευτικό λογισμικό «Pegasus», μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Η πορεία που θα ακολουθήσει η δικογραφία των τηλεφωνικών υποκλοπών αφορά τη διενέργεια αυτοτελούς προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Συνεπώς, τη δικογραφία δε θα τη χειριστεί ο Άρειος Πάγος, αλλά θα παραμείνει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να διενεργηθεί η έρευνα.

Μήνυση σε βάρος των εκπροσώπων της Ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρείας

Με τη μήνυσή του, ο Στέλιος Κούλογλου καταγγέλλει την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό «Pegasus» και στρέφεται σε βάρος επτά υπευθύνων της ισραηλινής εταιρείας NSO Group Technologies, που το έχει κατασκευάσει, για σειρά αδικήματα και σε βαθμό κακουργήματος.

Πρόκειται, όπως τονίζεται στη μήνυση, για ένα από τα πλέον προηγμένα λογισμικά κυβερνοπαρακολούθησης (spyware) που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς, το οποίο έχει τη δυνατότητα επιμόλυνσης χωρίς να χρειάζεται ο κάτοχος του τηλεφώνου να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια.

Παράλληλα, η ιδιαιτερότητά του συνίσταται στο εύρος των πληροφοριών που αντλεί, παρακολουθώντας τον κάτοχο του κινητού ακόμα και στις πιο προσωπικές του στιγμές, καταλύοντας κάθε έκφανση του ιδιωτικού του βίου.

Η παγίδευση σε κρίσιμες ημερομηνίες

Όπως αναφέρει στη μήνυσή του ο Στέλιος Κούλογλου, η παρακολούθησή του διαπιστώθηκε, μετά την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του από το Citizen Lab, στις 21 Οκτωβρίου 2022 και στις 6 και 7 Μαρτίου 2023. Ο Στέλιος Κούλογλου στη μήνυσή του, που κατέθεσε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ζαχαρία Κεσσέ, συνδέει την παγίδευσή του με κρίσιμες ημερομηνίες στις συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχε της επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντικείμενο τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Τα καταγγελλόμενα αδικήματα αφορούν παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών και παράνομη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, που με βάση και το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος.

Το επόμενο διάστημα ο Στέλιος Κούλογλου αναμένεται να κληθεί ως μάρτυρας για να καταθέσει στον αρμόδιο Εισαγγελέα που θα διενεργήσει την προκαταρκτική εξέταση, μετά το τέλος της οποίας θα αποφασιστεί η ποινική της αποτίμηση.