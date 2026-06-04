Νέο αίτημα προκειμένου να βγει η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος εκπροσωπεί το δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη που είχε παρακολουθηθεί με το Predator, αλλά και μέσω νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΥΠ.

Αφορμή για αυτό το νέο αίτημα αποτέλεσαν οι τελευταίες δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος –ανάμεσα σε άλλα- «απείλησε» ότι θα καλέσει ως μάρτυρα στο Εφετείο τον Δεκέμβριο, τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέων, για να «καταστήσει σαφές» ότι εταιρείες όπως η Intellexa «πωλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν, ούτε συμμετέχουν σε επιχειρήσεις».

Ο Ντίλιαν επανέλαβε για Τρίτη φορά σε έξι μήνες ότι η εταιρεία του πουλά τα προϊόντα της σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ζαχαρίας Κεσσές, πληρεξούσιος δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, μετέβη στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου όπου κατέθεσε επίσημο αίτημα για να βγει η δικογραφία από το αρχείο.

Με την ίδια αίτηση, ζητείται παράλληλα η επανεξέταση της υπόθεσης υπό το φως των νέων δεδομένων, καθώς και η κλήση των τεσσάρων καταδικασθέντων (Ντίλιαν, Χάμου, Λαβράνος και Μπίτζιος), προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου και να προσκομίσουν τυχόν νέα έγγραφα και στοιχεία που προκύπτουν μετά τις παραδοχές του Ταλ Ντίλιαν.

Να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έβαλε ξανά την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο, παρά το γεγονός ότι από την ακροαματική διαδικασία στο Μονομελές Πρωτοδικείο, όπου ήταν κατηγορούμενος ο Ντίλιαν και οι συνεργάτες του, προέκυψαν πολλά νέα στοιχεία για την υπόθεση και το κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator.