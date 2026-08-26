Ο δημοσιογράφος, Θανάσης Κουκάκης κατέθεσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προσφυγή κατά της Ελλάδας. Ο κ. Κουκάκης καταγγέλλει την αποτυχία των αρμόδιων Αρχών να διερευνήσουν με τρόπο αμερόληπτο την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ και το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Το χρονικό των παρακολουθήσεων

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης υποψιάστηκε για πρώτη φορά ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση το καλοκαίρι του 2020. Πηγές του τον ενημέρωσαν για την ύπαρξη απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών από προσωπικές και επαγγελματικές του τηλεφωνικές επαφές, το Ιούλιο του ίδιου έτους.

Το Αύγουστο του 2020, ο δημοσιογράφος υπέβαλε αίτημα στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ζητώντας να ελεγχθεί αν το τηλέφωνό του παρακολουθείται. Η ΕΥΠ τότε διέκοψε την άρση του απορρήτου του. Την ίδια ημέρα, δηλαδή που ο δημοσιογράφος υπέβαλε το αίτημα στην ΑΔΑΕ, η άρση του απορρήτου του διακόπηκε.

Παράλληλα, η ΕΥΠ ενημέρωσε το ΣτΕ στο οποίο προσέφυγε αργότερα, ο κ. Κουκάκης για να πληροφορηθεί τους λόγους της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ ότι δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν τα αιτήματα με βάση τα οποία εκδόθηκαν οι τρεις εισαγγελικές διατάξεις παρακολούθησης.

Υπενθυμίζουμε πως το 2022, ο Αθανάσιος Κουκάκης ανακάλυψε ακόμη την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator από το οποίο είχε μολυνθεί το κινητό του τηλέφωνο . Ο Κ. Κουκάκης ζήτησε να ελεγχθεί το κινητό του τηλέφωνο από το Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Η ανάλυση του Citizen Lab εντόπισε την παρουσία του Predator το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2021, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο και άλλων μολύνσεων.

Η προσφυγή του δημοσιογράφου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

«Η προσφυγή στρέφεται κατά της άρνησης των εθνικών δικαστικών Αρχών να διερευνήσουν κατά τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αποτελεσματικό τη διπλή παρακολούθηση του προσφεύγοντα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και μέσω του λογισμικού κατασκοπείας Predator. Κεντρικό σημείο της προσφυγής αποτελεί η παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη υπό το πρίσμα της αντικειμενικής αμεροληψίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ειδικότερα, εγείρεται μείζον ζήτημα θεσμικής τάξης από το γεγονός ότι ο τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ανέλαβε προσωπικά τον χειρισμό της ογκώδους ποινικής δικογραφίας που σχηματίστηκε μετά την έκδοση της απόφασης ΒΜ 853/2026 του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Το εν λόγω δικαστήριο, έχοντας καταδικάσει τέσσερα πρόσωπα σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, είχε διατάξει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για τη διακρίβωση τυχόν πρόσθετων αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκοπείας, καθώς και την ταυτοποίηση των πραγματικών ωφελουμένων της παράνομης παρακολούθησης.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, εξέδωσε στις 27 Απριλίου 2026, λίγες μόνο ημέρες μετά την παραλαβή της πολυσέλιδης δικογραφίας, πράξη μη ανάσυρσης και μη επανεξέτασης της υπόθεσης που κατά το παρελθόν είχε τεθεί στο αρχείο από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, παρά το γεγονός ότι κατά το παρελθόν, υπό την ιδιότητα του εποπτεύοντος εισαγγελικού λειτουργού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είχε ο ίδιος υπογράψει τις διατάξεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του προσφεύγοντος το καλοκαίρι του 2020.

Η ενέργεια αυτή του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, χωρίς να απέχει ο ίδιος αυτοβούλως ή να εξεταστεί η σχετική αίτηση εξαίρεσης, κατέστησε τον ίδιο δικαστικό λειτουργό κριτή σε μια έρευνα που θα μπορούσε να ελέγξει τις προγενέστερες δικές του υπηρεσιακές πράξεις.

Παράλληλα, με την προσφυγή καταγγέλλεται η παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ σχετικά με το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, καθώς και του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ για την ελευθερία της έκφρασης και την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών.

Τονίζεται ότι η Πολιτεία απέτυχε να διασφαλίσει μια ενδελεχή και απολύτως ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση, η οποία θα φώτιζε τον πραγματικό σκοπό της στοχοποίησης του προσφεύγοντα, τα πρόσωπα που ωφελήθηκαν από τη χρήση του παράνομου λογισμικού και τις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ της επίσημης επισύνδεσης και της χρήσης του Predator σε βάρος του.

Τέλος, προβάλλεται η παραβίαση του δικαιώματος σε πραγματική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΕΣΔΑ, εξαιτίας της απουσίας ενός πρακτικά αποτελεσματικού εσωτερικού ενδίκου βοηθήματος ικανού να ελέγξει την ουσία των ανωτέρω αιτιάσεων. Το εθνικό σύστημα απέτυχε να παράσχει στον προσφεύγοντα τη δυνατότητα πλήρους επανεξέτασης της πράξης αρχειοθέτησης του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από ένα ανεξάρτητο όργανο, στερώντας του την πρόσβαση στην αλήθεια και στην ουσιαστική αποκατάσταση των παραβιασθέντων δικαιωμάτων του.

Η υπόθεση των υποκλοπών δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξασα όσο παραμένουν αναπάντητα θεμελιώδη ερωτήματα για την κρατική παρακολούθηση δημοσιογράφων, τη χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού, την ταυτότητα των εμπλεκομένων και τις θεσμικές ευθύνες για τη μη διερεύνηση σε βάθος όλων των παραμέτρων της υπόθεσης.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι,

Ζαχαρίας Κεσσές, Γιώργος Σταματιάδης».