Δημοσιεύθηκε χθες το πλήρες σκεπτικό της 709/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δικαιώνει τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη.

Η απόφαση αφορά την αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει ο δημοσιογράφος κατά της άρνησης της ΕΥΠ να θέσει υπόψη της ΑΔΑΕ τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο βάζει οριστικό τέλος στην επίκληση του «απορρήτου» έναντι των ελεγκτικών αρχών και της Δικαιοσύνης, διατάσσοντας την ΕΥΠ να πράξει τα νόμιμα και να διαβιβάσει στο Δικαστήριο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος.

Τα κύρια σημεία της απόφασης παρουσίασε αργά χθες το βράδυ ο δικηγόρος του δημοσιογράφου, Ζαχαρίας Κεσσές, με ανάρτησή του στο Χ.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

-Η απόφαση υπογραμμίζει, βάσει του Ν. 3115/2003, την υποχρέωση της ΕΥΠ να χορηγεί στην ΑΔΑΕ όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία που της ζητούνται, αφαιρώντας της κάθε περιθώριο άρνησης χορήγησης στοιχείων προς την ΑΔΑΕ με επίκληση του απορρήτου ή της δικής της κρίσης.

-Η μη προσκόμιση του φακέλου και οι αντιφατικές δηλώσεις της ΕΥΠ αντιμετωπίζονται ως προσβολή του απορρήτου των επικοινωνιών, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

-Αποτυπώνεται αναλυτικά η επιχειρησιακή παλινωδία της ΕΥΠ, η οποία μετέπεσε από την αμφιβολία περί ύπαρξης ή καταστροφής του φακέλου στην παραδοχή σχετικών καταχωρίσεων και, τελικά, στην άρνηση πρόσβασης υπό την επίκληση του άκρως απορρήτου.

-Αποσαφηνίζεται ότι η Αρχή δεν αποτελεί απλό διαβιβαστικό όργανο, αλλά ασκεί πρωτογενή και ουσιαστική στάθμιση μεταξύ του σκοπού εθνικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων του θιγομένου.

-Διατάσσει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει στο Δικαστήριο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος.

-Σε περίπτωση που η Ε.Υ.Π. προβάλλει ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα εν λόγω στοιχεία έχουν καταστραφεί, διατάσσεται να γνωστοποιήσει στο Δικαστήριο τη ρύθμιση δυνάμει της οποίας αυτά κατεστράφησαν και να προβεί σε ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο Δικαστήριο.