Υπολείμματα πουλιών εντοπίστηκαν στον κινητήρα του Boeing 737 NG της Ryanair, το οποίο υπέστη σοβαρή βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα στις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB).

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε, έσπασε παράθυρο της καμπίνας και προκάλεσε βίαιη αποσυμπίεση, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να παρασυρθεί εν μέρει προς το άνοιγμα και να τραυματιστεί. Οι πιλότοι αντέδρασαν ψύχραιμα, διακόπτοντας την πορεία προς τη Γερμανία και πραγματοποιώντας αναγκαστική προσγείωση.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ιστορικό του αεροσκάφους, αλλά και πιθανές ομοιότητες με παλαιότερες αεροπορικές τραγωδίες.

Τέσσερις αναφορές για προσκρούσεις πουλιών στον ίδιο κινητήρα

Σύμφωνα με τα ευρήματα των Αμερικανών ερευνητών, μέσα στους 12 μήνες που προηγήθηκαν του ατυχήματος, το πλήρωμα είχε αναφέρει τέσσερις πιθανές προσκρούσεις πουλιών στον συγκεκριμένο κινητήρα.

Μάλιστα, στις δύο από τις περιπτώσεις αυτές είχαν βρεθεί ξανά υπολείμματα πτηνών, χωρίς όμως οι τεχνικοί έλεγχοι που ακολούθησαν να διαπιστώσουν κάποια δομική ή μηχανική ζημιά.

Παράλληλα, ο κινητήρας τύπου CFM (κατασκευής της κοινοπραξίας Safran/General Electric) είχε επιθεωρηθεί πρόσφατα, τον Μάιο, χωρίς να προκύψει κανένα εύρημα.

Στο «μικροσκόπιο» οι ομοιότητες με τη θανατηφόρα πτήση της Southwest

Η ομάδα έρευνας του NTSB εξετάζει εάν υπάρχουν κοινά στοιχεία του συμβάντος με παλαιότερα συμβάντα, εστιάζοντας στη θανατηφόρα πτήση της Southwest Airlines τον Απρίλιο του 2018.

Τότε, από παρόμοια αστοχία κινητήρα, θραύσματα έσπασαν παράθυρο, με αποτέλεσμα μια επιβάτιδα να παρασυρθεί έξω από το αεροσκάφος και να χάσει τη ζωή της.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε στο Reuters εμφανώς επιφυλακτικός:

«Δεν νομίζω ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως το πρόσφατο πρόβλημα της Ryanair επαναλαμβάνει αυτό που συνέβη στη Southwest».

Μέχρι στιγμής, τόσο η Boeing όσο και η Ryanair αρνήθηκαν να σχολιάσουν την έκθεση. Το NTSB διευκρινίζει ότι τα υπολείμματα πουλιών αποτελούν βασικό στοιχείο της έρευνας, χωρίς όμως να έχει ακόμα επιβεβαιωθεί αν η πρόσκρουση ήταν η αποκλειστική αιτία της καταστροφικής αλληλουχίας γεγονότων.