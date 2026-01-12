Της Λυδίας Παππά

Η έρευνα για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από τον 15χρονο, που έχει ήδη προφυλακιστεί, παραμένει ανοιχτή, καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι εκτός από τον ανήλικο κατηγορούμενο μπορεί να υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.

Το πρώτο, σημαντικό, στοιχείο προέκυψε από την ιατροδικαστική έκθεση που φέρνει στο φως η «Ζούγκλα».

Τα χτυπήματα που φέρει το θύμα είναι εξαιρετικά σοβαρά και σύμφωνα με ιατροδικαστικές πηγές τα συναντούν σε σοβαρά τροχαία δυστυχήματα.

Σύμφωνα με το πόρισμα των ιατροδικαστών, η αιτία θανάτου είναι κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις από θλων όργανο, με τους αρμόδιους να περιμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Η ανάλυση αποτυπώνει τα αδιανόητα χτυπήματα με τα ερωτήματα να μεγαλώνουν: «Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις συνίστανται σε κάταγμα κρανίου, υπαραχνοειδή αιμορραγία και υποσκληρίδια συλλογή αίματος. Οι θωρακικές κακώσεις συνίσταται σε κατάγματα πλευρών, ρήξη και θλάσεις πνευμόνων, αιμοθώρακα, ρήξη τοιχώματος καρδιάς και ρήξη αορτής. Οι κοιλιακές κακώσεις συνίστανται σε κάκωση σπληνός και κάκωση νεφρού».

Ακόμα και η απολογία του 15χρονου αφήνει πολλά κενά, καθώς επιμένει ότι τα χτυπήματα που του κατάφερε δεν ήταν ικανά να προκαλέσουν όλα όσα αναφέρονται στην ιατροδικαστική έκθεση.

Η οικογένεια του άτυχου παιδιού ζητά απαντήσεις και κυρίως να μιλήσουν όλοι όσοι γνωρίζουν κάτι για τις κρίσιμες ώρες πριν καταλήξει ο Άγγελος.

Το μεγάλο ερώτημα είναι: ο Άγγελος χτυπήθηκε μόνο μία φορά ή ακολούθησε και άλλος ξυλοδαρμός και από ποιους;

Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης ανοίγει την έρευνα και για τις πιθανές ευθύνες των αρμόδιων Αρχών σε σχέση με τις καταγγελίες που είχαν γίνει για το περιβάλλον που μεγάλωνε ο ανήλικος κατηγορούμενος.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τις συνθήκες διαβίωσης του 15χρονου δράστη

Νωρίτερα, κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού.

Η εισαγγελική έρευνα συνδέεται με τις αναφορές που είχε κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν σχετικών καταγγελιών, για τις συνθήκες διαβίωσης του 15χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση,

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Νικολόπουλος ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, έτσι ώστε να διακριβωθούν ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων φορέων, που επιλήφθηκαν των αναφορών που έκανε «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Κατά πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί, εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» στις 7 Ιανουαρίου:

«Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά, βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ» στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.

Σήμερα, τρία και πλέον χρόνια από την κατεπείγουσα αναφορά που εστάλη από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έρχεται στο φως ότι:

τα παιδιά παρέμειναν στο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον,

το μικρότερο παιδί, σήμερα 15 ετών, εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια,

οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν άθλιες, ενώ ο πατέρας απεβίωσε 6 μήνες νωρίτερα.

Η ανείπωτη αυτή τραγωδία, ενδεχόμενα είχε αποφευχθεί, αν είχε υπάρξει ουσιαστική μέριμνα και είχε δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά και ευρύτερα στην οικογένεια».

Υπενθυμίζεται ότι ο 15χρονος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περσινό καλοκαίρι είχε συλληφθεί για μικροποσότητα κάνναβης. Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από την αρμόδια δικαστική Αρχή για τις συνθήκες διαβίωσής του.

Στον ίδιο, δε, είχε επιβληθεί αναμορφωτικό μέτρο – και ειδικότερα ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλειά του στο Τμήμα Επιμελητών Ανηλίκων και Αρωγής της αρμόδιας Εισαγγελίας.

«Τι έπρεπε να πω στο παιδί μου; Μαζί με το τοστ πάρε και μια σιδερογροθιά;»

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα του 17χρονου συντετριμμένη μίλησε για το παιδί της και έκανε έκκληση σε όσους γνωστούς και φίλους του γιου της ξέρουν κάτι για την υπόθεση, να σπεύσουν στις Αρχές και να μιλήσουν.

«Όλα όσα ακούστηκαν δεν τα ήξερα. Πρώτη φορά τα ακούω το πώς έφυγε ο γιος μου, όλα αυτά για τα χτυπήματα στο κεφάλι του παιδιού μου. Ήταν δύο μέτρα, όμορφος, αδύνατος, έξυπνος. Βγήκε να κάνει μια βόλτα και τον έψαξα επειδή δεν γύρισε ποτέ. Εγώ είδα μόνο το πρόσωπό του. Έφυγε σαν άγγελος, ήταν η χαρά μου, ο φίλος μου, ένα δώρο του Θεού. Τον προστάτευα με αγάπη και υπομονή. Είχα έναν άντρα, δυνατό στην ψυχή», είπε αρχικά με σπασμένη φωνή η μητέρα του άτυχου Άγγελου.

Και συμπλήρωσε: «Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή 100 αυτοί που τον χτύπησαν. Τον έχασα. Τι έπρεπε να πω στο παιδί μου; Μαζί με το τοστ πάρε και μια σιδερογροθιά; Πώς έπρεπε να τον μεγαλώσω; Τι έχει να πει η πολιτεία; (Ο 15χρονος) πήγαινε πολεμικές τέχνες και τις εφάρμοσε στο κορμί του γιου μου; Αυτό τους μαθαίνει η πολιτεία;

Πάντα τον συμβούλευα να διαφοροποιείται, να βοηθάει τους άλλους και να φύγει από το κακό, τον έκανα άντρα σωστό και τον πήρα νεκρό. Ήταν άνισο. Ήταν ο γιος μου ενάντια στην ανεπάρκεια της Πολιτείας. Πώς λέμε παιδί τον δολοφόνο; Άλλος ένας έφηβος που μιλάνε για κακές συνθήκες διαβίωσης και μια θεία που ήθελε να βοηθήσει και δεν το έκανε. Δεν ξέρω πώς έφυγε το παιδί μου».

«Εγώ που συμβούλευα και έδινα αρχές το παιδί μου… Δεν ξέρω τι να πω και δεν θέλω να πω τίποτα. Μια παράκληση θέλω. Ο γιος μου είχε πολλούς φίλους, ήταν πολύ κοινωνικός. Στους φίλους του, παιδιά παρακαλώ στη μνήμη του, μιλήστε. Αυτό θα έκανε και ο Άγγελος για εσάς», είπε ξεσπώντας η μητέρα του 17χρονου.