Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Εξαρχείων.

Για λόγους ασφαλείας, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε άμεσο αποκλεισμό του σημείου, εφαρμόζοντας έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να προσεγγίσουν το αντικείμενο και να προχωρήσουν στον απαραίτητο έλεγχο.

Οι ειδικοί ακολουθούν όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα για την ασφαλή αξιολόγηση και διαχείριση του περιστατικού, διασφαλίζοντας την προστασία των περαστικών και των κατοίκων.

Λόγω της συνεχιζόμενης επιχείρησης, η Τροχαία έχει διακόψει τη ροή των αυτοκινήτων σε κεντρικά σημεία της περιοχής. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η διέλευση στην οδό Αραχώβης, από τη συμβολή της με την Ιπποκράτους έως τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς και στην οδό Μαυρομιχάλη, στο τμήμα ανάμεσα στις οδούς Διδότου και Ερεσού, με τους οδηγούς να καλούνται να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.