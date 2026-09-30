Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε σημείο κοντά στην πλατεία Συντάγματος.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε νωρίτερα σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Βασ.Γεωργίου από το ύψος της Λεωφόρου Βασ.Αμαλίας και στη οδό Σταδίου από το ύψος της οδού Αμερικής στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να διεξαχθεί εξονυχιστικός έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που έσπευσε στο σημείο.

Η επιχείρηση των Αρχών ξεκίνησε όταν διερχόμενος πολίτης παρατήρησε ένα εγκαταλελειμμένο σακίδιο τοποθετημένο δίπλα σε δέντρο και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν οι πυροτεχνουργοί που πραγματοποίησαν ελέγχους, μετά την ολοκλήρωση των οποίων, ο συναγερμός έληξε και η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε.