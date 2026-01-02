Συνέβη σήμερα (2/1) το πρωί στη βόρεια πλευρά της Λαμίας, όταν περίοικος κάλεσε την αστυνομία μετά τα επίμονα γαβγίσματα σκύλου, που διέμενε στη διπλανή μονοκατοικία με το ηλικιωμένο αφεντικό του. Ο γείτονας χτύπησε επανειλημμένα νωρίτερα το κουδούνι του διαμερίσματος, αλλά δεν πήρε απάντηση, ενώ ο σκύλος ήταν ανήσυχος και δεν σταματούσε να γαβγίζει.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ωστόσο το μεγαλόσωμο σκυλί συνέχισε να είναι επιθετικό και να μην αφήνει κανέναν να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού, λες και κάποιον προστάτευε.

Τελικά τη λύση έδωσε ο εκπαιδευτής σκύλων Βασίλης Τσιαμπούλας, που κάλεσαν για βοήθεια οι αστυνομικοί, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει τον σκύλο, που αμέσως μετά άρχισε να κλαίει.

Δυστυχώς οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν όταν μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν νεκρό τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του, ο οποίος όπως όλα δείχνουν «έφυγε» από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο την ακριβή αιτία και τον χρόνο θανάτου θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή, που θα ακολουθήσει από τον ιατροδικαστή.