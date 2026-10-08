Ο «Κωλοτούμπας», κατά κόσμον Ιωάνννης Κουλάκης, είναι ένας από τους κατηγορούμενους στην εγκληματική οργάνωση, με πρωταγωνιστή τον Φίλιππο Καμπούρη.

Όταν οι Αρχές του πέρασαν χειροπέδες, μίλησε για όλα.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τους ισχυρισμούς του:

«Τον Φίλιππο Καμπούρη, τον είχα γνωρίσει σε μία εκπομπή του, που είχα πάει ως καλεσμένος, αρχικά το 2007-2008 περίπου, και στη συνέχεια ξανασυναντηθήκαμε πάλι σε μία εκπομπή του, το 2010. Από το 2009 μέχρι και το 2013, ήμουν άστεγος και έμενα στο δρόμο.

Τότε, το 2014, ο Φίλιππος επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε να πάω στο γραφείο του για να συζητήσουμε. Στη συζήτηση μου πρότεινε να τον βοηθήσω με κάποιες εταιρείες και να υπογράφω σε κάποια χαρτιά για αυτές και εκείνος θα μου πλήρωνε το ενοίκιο για να ζω. Εγώ είχα τελειώσει μόνο το Δημοτικό και ο Φίλιππος μου φάνηκε σωστός άνθρωπος και τον εμπιστεύτηκα.

Ήταν γνωστός, είχε εκπομπή δικιά του και τον γνώριζαν όλοι. Εγώ τον εμπιστευόμουν με κλειστά μάτια και τον συμβουλευόμουν στα πάντα».

Στην περιγραφή του, ο κατηγορούμενος βάζει στο κάδρο και την σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη:

«Από τότε, υπέγραφα σε ό,τι μου ζητούσε και αυτός κράτησε το λόγο του και μου πλήρωνε το ενοίκιο στην αρχή και στη συνέχεια με φιλοξένησε στο σπίτι του συγχωρεμένου του μπαμπά του, που ήταν κοσμηματοπώλης.

Πολλές φορές, τα χαρτιά μού τα έδινε και η γυναίκα του η Άννα, όταν αυτός δεν μπορούσε να με δει. Στην αρχή με είχαν βάλει να πάω και στην Τράπεζα για να βγάλω κάποιες κάρτες, τις οποίες παρέδωσα στον Φίλιππο.

Πολλές φορές, με έστελνε στα ΚΕΠ για να βγάζω εξουσιοδοτήσεις στα άτομα που μου έλεγε, και νομίζω ότι σε κάποια από αυτά έγραφαν τις εταιρείες που μου λέτε.

Πέρα από αυτά που μου έλεγε ο Φίλιππος, δεν είχα κάνει τίποτα μόνος μου, ούτε και ήξερα κάτι άλλο για τις εταιρείες αυτές».

Βίντεο από εκπομπή που εμφανιζόταν ο Ι. Κουλάκης:

«Εμπιστεύθηκα τον Καμπούρη: Μου είπε να μην φοβάμαι τίποτα»

Στον Φίλιππο Καμπούρη, τα ρίχνει και άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε κατάστημα εστίασης:

«Στα τέλη του 2025 μίλησα με τον Καμπούρη, που τον γνώριζα από παλιά, και είχα να του μιλήσω πολλά χρόνια. Του είπα ότι ο αδερφός μου θα πουλούσε το μαγαζί γιατί δεν έβγαινε, και τον ρώτησα εάν ήξερε κάποιον για να το αγοράσει. Αυτός μου είπε να το νοικιάσουμε μαζί, και στη συνέχεια, να το επινοικιάσουμε σε μία εταιρεία, όπου θα μπορούμε να δουλεύουμε και οι ίδιοι ως μισθωτοί.

Μου είπε να μην ανησυχώ και θα τα τακτοποιήσει όλα εκείνος και να μην φοβάμαι τίποτα. Εγώ τον εμπιστεύθηκα, γιατί τον ξέρω είκοσι χρόνια, όπως σας είπα, και δεν πίστευα ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε το παράνομο με το μαγαζί, ούτε και είχα διαπιστώσει να συμβαίνει κάτι το περίεργο, όσες φορές πήγαινα να δουλέψω εκεί».