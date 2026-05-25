Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την έρευνα των αστυνομικών Αρχών για το σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην περιοχή του Μικρολίμανου και εμπλέκεται ο 42χρονος κακοποιός αλβανικής καταγωγής, γνωστός ως «Τίτι».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στην ταυτοποίηση του δεύτερου προσώπου που συνόδευε τον 42χρονο, λίγο πριν από τη συμπλοκή με τους αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών.

Όπως προέκυψε, πρόκειται για γνωστό Αλβανό καλλιτέχνη της τραπ μουσικής σκηνής, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στο ίδιο τραπέζι με τον κατηγορούμενο και τρεις γυναίκες, οι οποίες έχουν ήδη κληθεί από τις Αρχές, προκειμένου να δώσουν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος μουσικός απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο, μόλις ξεκίνησε η αστυνομική επιχείρηση, ενώ εκτιμάται ως πιθανό, το ενδεχόμενο να εμφανιστεί αυτούσια και εθελοντικά στις Αρχές το επόμενο διάστημα. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή το είδος της σχέσης που συνέδεε τους δύο άνδρες, εστιάζοντας στο αν ο τράπερ τελούσε σε γνώση του γεγονότος ότι ο 42χρονος βρισκόταν παράνομα στο ελληνικό έδαφος και έφερε μαζί του βαρύ οπλισμό, καθώς και αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες.