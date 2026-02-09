Οι έρευνες της ΕΥΠ, της αστυνομίας και των στρατιωτικών Αρχών για την υπόθεση του Σμηνάρχου που διέρρεε πληροφορίες στην Κίνα, είναι αδιάκοπες.

Ειδικότερα, φαίνεται πως είχαν συνάντηση στην Αθήνα ο Κινέζος σύνδεσμος και ο 54χρονος στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας. Τότε, εγκατέστησαν στο κρυφό κινητό του στρατιωτικού, μια εφαρμογή για την πληρωμή του.

Παράλληλα, ο Κινέζος σύνδεσμος του έδωσε και κωδικούς της εφαρμογής ώστε να πραγματοποιεί μεταφορές σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ErtNews ήταν κώδικες με τους οποίους μπορούσε να μπει μέσα σε λογαριασμούς στο crypto wallet με σκοπό να μεταφέρει χρήματα από εκεί σε άλλους λογαριασμούς.

Οι ελεγκτικές Αρχές «ξεσκονίζουν» το crypto wallet, αλλά ερευνάται και το ενδεχόμενο μεταφοράς χρημάτων μέσω κινεζικών τραπεζών.

Η Ελληνική Αστυνομία εκτιμά ότι ο 54χρονος μηνιαίως ή τριμηνιαίως λάμβανε για τις «υπηρεσίες» που προσέφερε από 5.000 έως 15.000 , αναλόγως και με τη διαβάθμιση των πληροφοριών.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ κάνει «φύλλο και φτερό» τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή του 54χρονου, στικάκια και τα κινητά τηλέφωνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σμήναρχος φαίνεται πως είχε κάποιες «εμμονές». Ήθελε να γνωρίζει τα πάντα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα λογισμικά και τους κώδικες Δυτικών συστημάτων. Στοιχεία, τα οποία η Κίνα θα χρησιμοποιούσε για να αντιγράψει τα «συστήματα» της Δύσης.

Τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελεί κινεζική να αναζητούν νέες πληροφορίες που δεν βρίσκονται στις λεγόμενες «ανοικτές πηγές».

«Στίβεν» ονομάζεται ο Κινέζος πράκτορας που στρατολόγησε τον αξιωματικό

«Στίβεν» ήταν η ονομασία του συνδέσμου που στρατολόγησε τον 54χρονο Σμήναρχο.

Σημειώνεται πως δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αληθινό όνομα ή κάποιο παρατσούκλι. Οι Αρχές διατηρούν πάντως τις επιφυλάξεις τους.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Την Τρίτη η απολογία του 54χρονου

Ο Σμήναρχος πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζει την απολογία του από τα κρατητήρια της Αερονομίας στον Καρέα. Τα στοιχεία εναντίον του 54χρονου είναι αδιάσειστα από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει η ΕΥΠ και οι Στρατιωτικές Αρχές.

Ο Σμήναρχος θα επαναλάβει όσα είπε προανακριτικά, όταν και αποδέχθηκε την ενοχή του για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και κατονόμασε τον Κινέζο σύνδεσμό του.

Γυναίκα ο «άνθρωπος-σκιά» του Σμήναρχου

Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην υπόθεση κατασκοπείας αναζητούν οι Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «άνθρωπος-σκιά» φέρεται να είναι γυναίκα. Πρόκειται για άτομο που δεν έχει σχέση με τον στρατό και έχει πολύ υψηλό ρόλο στην «πυραμίδα» των κατασκόπων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο των κατασκόπων έχει μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, αλλά ο άνθρωπος-σκιά, που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά.

Η γυναίκα αυτή ήταν παρούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025 στην Αθήνα, όπου ο Σμήναρχος είχε βρεθεί τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες που δείχνουν τη γυναίκα αυτή με τον συγκεκριμένο άνδρα. Οι Αρχές ερευνούν αν η γυναίκα ήταν εκείνη που πλησίασε τον Σμήναρχο, αλλά και πότε και με ποιον τρόπο συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επίθετό του «Κινέζου πράκτορα» δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό.

Την ημέρα που τα κλιμάκια της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησαν την αιφνίδια έρευνα στο γραφείο του Σμήναρχου, ήταν παρών και ένας νεαρός αξιωματικός, ο οποίος εξειδικεύεται στην ασφάλεια δικτύου από τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Ήταν αυτός που όταν είχε εντοπιστεί το δεύτερο τηλέφωνο, κατόρθωσε να ανακτήσει τα σβησμένα αρχεία του Κινέζου κατασκόπου.

Οι Αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο πρόσωπο στο οποίο έστελνε τις απόρρητες πληροφορίες ο Κινέζος κατάσκοπος.