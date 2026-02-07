Σε διαθεσιμότητα και αντιμέτωπος με την ποινή των ισοβίων και την πιθανότητα αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας βρίσκεται ο Χ.Φ., αξιωματικός της Πολεμικής αεροπορίας που συνελήφθη και ομολόγησε τη διαρροή χρήσιμων και διαβαθμισμένων πληροφοριών στην Κίνα.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε ευρύτερο δίκτυο και εάν και άλλα πρόσωπα είχαν στρατολογηθεί, με συγκεκριμένα άτομα να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας «έδωσε» στους ανακριτές το όνομα ενός συνεργού του από την Κίνα.

Πώς στρατολογήθηκε ο Έλληνας Σμήναρχος

Όπως προκύπτει μέχρι στιγμής, ο Σμήναρχος «έκλεισε» την στρατολόγησή του στην ομάδα κατασκοπείας της Κίνας σε ένα ταξίδι του το 2024.

Η αρχή για τον 54χρονο, που παραμένει προφυλακισμένος μέχρι την απολογία του την Τρίτη (10/2), έγινε αρχικά μέσω εφαρμογής επικοινωνίας στο διαδίκτυο πριν από περίπου δύο χρόνια, με τους Κινέζους να ξεκινούν τη σταδιακή διαδικασία στρατολόγησής του.

Αρχικά του ζητούσαν κάποιες πληροφορίες «συμβουλευτικού χαρακτήρα» για τις οποίες του έδιναν αυξανόμενες αμοιβές, που όσο αυξάνονταν τόσο μεγάλωναν οι απαιτήσεις, αλλά και η «ηθική υποχρέωση» του Σμήναρχου να ανταποκριθεί.

Ακολούθησε το ταξίδι στη Κίνα όπου εκεί, έκλεισε η στρατολόγησή του και ακολούθησε το ταξίδι του «χειριστή» στη χώρα μας, όπου φέρεται να του έδωσε μία ηλεκτρονική συσκευή κρυπτογράφησης για την αποστολή των απόρρητων δεδομένων.

Έτσι, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας φωτογράφιζε όλες τις απόρρητες πληροφορίες και στη συνέχεια τις προωθούσε μέσω της συσκευής.

Από τον Οκτώβριο του 2025 στο στόχαστρο των Αρχών ο Σμήναρχος

Οι Αρχές εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στα κρυπτογραφημένα μηνύματα που αντάλλαξε ο συλληφθείς Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας με τον χειριστή του.

Σημειώνεται ότι ο 54χρονος αξιωματικός είναι μηχανικός επικοινωνιών, με εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά μέσα σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, με πρόσβαση ως διοικητής μονάδας σε απόρρητες πληροφορίες, όπως οι συχνότητες των νατοϊκών και ελληνικών στρατιωτικών μέσων, τα επιχειρησιακά σχέδια και οι κινήσεις του προσωπικού.

Τα ίχνη που οδήγησαν στον εντοπισμό του και τελικά στη σύλληψή του, προέρχονται από διάφορες πηγές. Συγκεκριμένα, πριν από δύο μήνες, η CIA ενημέρωσε την ΕΥΠ για τη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν το ΝΑΤΟ. ΕΥΠ και ΓΕΕΘΑ παρακολουθούσαν τη δράση του για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών. Η αρχική έρευνα υπολογίζεται ότι ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Χ.Φ. συνελήφθη πριν στείλει νέο «πακέτο» πληροφοριών στην Κίνα. Στους υπολογιστές και στα USB βρέθηκαν πλήθος πληροφοριών που είχε στείλει.

Στον στρατιωτικό ασκήθηκε ποινική δίωξη για μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο βλάβης για τα εθνικά συμφέροντα.