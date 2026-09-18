Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Σε νέα φάση εισέρχονται οι έρευνες για την εξιχνίαση της μυστηριώδους εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Zougla.gr οι Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση επιστρατεύουν την εξειδικευμένη ομάδα «Anubis Coldcase K9 Team».

Η εμπλοκή της συγκεκριμένης ομάδας η οποία διαθέτει έμπειρους χειριστές και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους εντοπισμού αγνοουμένων, νεκρών, ανθρωπίνων υπολειμμάτων και βιολογικού υλικού, έχει στόχο να συμβάλει στις έρευνες έπειτα από τα νέα δεδομένα που προέκυψαν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως, υπό την εποπτεία των Αρχών, αναμένεται να ξεκινήσει έρευνες με ειδικό συνεργείο εντοπισμού πειστηρίων, το οποίο αποτελείται από έμπειρους χειριστές – συνοδούς σκύλων, καθώς και ομάδες εντοπισμού και περισυλλογής ευρημάτων.

Σημειώνεται ότι η ίδια ομάδα είχε αναλάβει αντίστοιχο απαιτητικό έργο στο παρελθόν σε πολλές υποθέσεις που απασχόλησαν το πανελλήνιο.

Tα ίχνη της 50χρονης Κινέζας Γιου Τινγκ χάθηκαν την 20ή Μαΐου 2026 από την περιοχή της Αρτέμιδας. Έκτοτε, η τροπή που έχει πάρει η υπόθεση προβληματίζει έντονα τους έμπειρους αξιωματικούς της Ασφάλειας, καθώς με τα στοιχεία που έχουν βρει προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ.

Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί το κινητό της 50χρονης, έχουν χαρτογραφηθεί σημεία που η συσκευή έδωσε στίγμα, ενώ το διαβατήριο της 50χρονης βρέθηκε στο Άλσος Γαλατσίου πεταμένο και κομμένο προσεκτικά σε λεπτές λωρίδες.

Τα νέα δεδομένα εξετάζονται εξονυχιστικά από την ΕΛ.ΑΣ., με τις έρευνες να επικεντρώνονται και στον εντοπισμό οποιουδήποτε βιολογικού ή ψηφιακού πειστηρίου που μπορεί να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Yπενθυμίζεται πως σε αποκαλυπτική συνέντευξή του στο Zougla.gr, ο Βασίλης Καραβασίλης, σύζυγος της Γιου Τινγκ είχε ρίξει φως στις «γκρίζες» ζώνες των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της συζύγου του.

Όπως προέκυψε, η 50χρονη δεν εργαζόταν μόνο ως μεταφράστρια, αλλά είχε αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συζήτησης ο Βασίλης Καραβασίλης είχε αναφερθεί και σε εμπλοκή της συζύγου του σε υπόθεση αγοραπωλησίας κεντρικού πρατηρίου καυσίμων. Όπως υποστήριξε είχε αναλάβει τη διαχείριση βενζινάδικου προκειμένου να διευκολύνει Κινέζο επενδυτή. Ο σύζυγός της ξεκαθάρισε ότι ήταν από την πρώτη στιγμή αντίθετος με την εμπλοκή της στη συγκεκριμένη επιχείρηση, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις.

Η συνέντευξη που έδωσε ο σύζυγος της Γιου Τινγκ στο Ζougla.gr: