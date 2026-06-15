Του Πολύβιου Κανέ

Ούτε μία λέξη δεν θα βρείτε στον κατά κανόνα φλύαρο κόσμο του ειδησεογραφικού Διαδικτύου, για την επανάληψη σε 2ο βαθμό της Δίκης Λιγνάδη. Ούτε κουβέντα δεν θα ακούσετε στα δελτία ειδήσεων, για την υπόθεση που τόσο βασανιστικά εξέθεσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, τους αρμοδίους του Εθνικού Θεάτρου, τους «φύλακες» των ιερών και οσίων της πολιτιστικής μας ζωής.

Βλέπετε, ο Δημήτρης Λιγνάδης, γιος ενός θαυμάσιου ανθρώπου των Γραμμάτων και της Εκπαίδευσης, αυτός ο κατηγορούμενος για τρεις βιασμούς ανηλίκων, αυτός ο προστατευόμενος από την Λίνα Μενδώνη, η οποία με την υπογραφή της τον τοποθέτησε στην κορυφή του σημαντικότερου πυρήνα θεατρικής παραγωγής της χώρας, αυτός ο Δημήτρης Λιγνάδης, ήταν και είναι σαρξ εκ της σαρκός του συστήματος αξιών που επαγγέλλεται η εξουσία.

Ο πατέρας του ήταν ένας δάσκαλος, που ακόμη τον μνημονεύουν οι μαθητές του. Ο γιος είναι προϊόν ενός συστήματος, το οποίο συμπεριφέρεται ωσάν οι πάντες να του οφείλουν υποταγή.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, εμπιστεύτηκε τη νομική υποστήριξη της υπόθεσής τoυ σε έναν ποινικολόγο, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή, αλλά όσο ζούσε είχε ταυτίσει την έννοια της νομικής σκέψης με αυτήν του εκχυδαϊσμού της δικανικής διαδικασίας.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης βίασε τρία ανήλικα αγόρια. Τιμωρήθηκε για τον βιασμό δύο εξ αυτών και απαλλάχτηκε από την κατηγορία όσον αφορά το τρίτο παλληκάρι. Τον Αλί.

Ο Αλί δεν ακούστηκε στην πρώτη δίκη. Δεν το άφησε ο δικηγόρος και οι δικαστές να ακουστεί. Μία ολόκληρη πλεκτάνη εξυφάνθηκε, ώστε να απαξιωθεί ο λόγος του Αλί, 15 χρονών τότε, όταν τον βίασε ο καλλιτέχνης με τις περγαμηνές.

Τα ΜΜΕ προφανώς και δίκασαν τον Αλί και προφανέστερα θα επιθυμούσαν σφόδρα να απαλλάξουν πάσης κατηγορίας τον Δημήτρη Λιγνάδη. Τα ΜΜΕ ανασαίνουν με τις ανάσες της εξουσίας. Ο Λιγνάδης, βλέπετε, ο προστατευόμενος της Μενδώνη, ο χαριεντιζόμενος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο αλαζών, ο επαρκής, ο απόλυτος άρχων στον χώρο του Θεάτρου, ο πολυπράγμων, αυτός ο Λιγνάδης, ήταν μέρος και τμήμα και προϊόν αυτής της εξουσίας. Ο Πρωθυπουργός πήρε ελικόπτερο από τα νησιά, για να παρακολουθήσει την παράσταση του Λιγνάδη στην Επίδαυρο. Είχε παραστεί στις δοκιμές αυτού του θεατρικού έργου. Αλήθεια, τόσο θεατρόφιλος ο Πρωθυπουργός; Και δεν του το είχα.

Ο Αλί μιλάει στην δημοσιογράφο. Μιλάει θυμωμένα, αλλά ο λόγος του είναι μεστός. Ο Αλί μιλάει και ο λόγος του είναι πικρός. Ο Αλί μιλάει και ο λόγος του είναι αυτός ενός πληγωμένου παιδιού. Θέλει να ακουστεί. Θέλει να τον ακούσουν.

Στις 17 του μηνός ξαναρχίζει η δίκη στο Εφετείο. Και οι Εφέτες θα αποφασίσουν τελεσίδικα αν τελικά ο Αλί θα ξανακουστεί. Αν δηλαδή θα του επιτραπεί να ξαναμιλήσει. Όχι σαν την πρώτη φορά, που κανείς δεν ήθελε να τον ακούσει.

Ο Αλί βιάστηκε από τον Λιγνάδη σε ηλικία 15 ετών. Από τότε ντρέπεται. Από τότε χαμηλώνει το βλέμμα. Δεν έμαθε ακόμη να ζει με το τραύμα. Δεν κατάφερε ακόμη να το διαχειριστεί. Βλέπετε, αν καταφέρει να μιλήσει για να τον ακούσουν, ίσως να έχει κάνει και εκείνο το βήμα που χρειάζεται για να αρχίσει να διαχειρίζεται τον πόνο του.

Εντελώς τυχαία, το πρωί της Δευτέρας, έπεσε το μάτι μου σε ένα σχόλιο του Γιώργου Λακόπουλου στην ιστοσελίδα iEidiseis.

«Την επομένη των εκλογών του 2019, τα αποτελέσματα τη βρήκαν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – παρούσα στο γραφείο της τότε προέδρου του Φώφης Γεννηματά, όταν ανακοινώθηκαν.

Την επομένη ορκίστηκε Υπουργός Πολιτισμού του… Μητσοτάκη. Πώς; Κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός «την έδωσε»: από καιρό συνεργαζόταν με την… οικογένειά του!

Έτσι μπορεί να εξηγηθεί η μονιμότητά της στο υπουργείο – ενώ δεν είναι η Μελίνα. Παρά τον σκανδαλώδη απολογισμό της θητείας της.

Στο σκάνδαλο Λιγνάδη ζητήθηκε επιμόνως από ΜΜΕ και την αντιπολίτευση η απομάκρυνσή της, αφού δεν είχε την ευαισθησία να παραιτηθεί: ο δικαζόμενος σε δεύτερο βαθμό αυτή την περίοδο σκηνοθέτης ήταν αφεντικό στο Εθνικό Θέατρο με την υπογραφή της.

Προφανώς είχε υλοποιήσει εντολή. Και θεώρησε ότι εξιλεώνεται απέναντι στην κοινή γνώμη με την απίστευτη δήλωση ότι «μας εξαπάτησε» με τον θεατρινισμό του! Εννοούσε ότι τον ρώτησαν για όσα κυκλοφόρησαν ήδη και τα… αρνήθηκε!» .

Προσυπογράφω. Παρακολουθήστε τον Αλί σε αυτόν τον χειμαρρώδη μονόλογό του σαν να είναι απέναντι σε έναν καθρέφτη και συνομιλεί με τον εαυτό του. Στη συνέχεια προσέξτε τις λεπτομέρειες όπως τις παρουσιάζει με σαφήνεια η δημοσιογράφος η οποία κάνει το αυτονόητο. Απαιτεί από αυτούς που κρατούν τα σκήπτρα της νομιμότητας, ναι αυτοί οι Φαρισαίοι και υποκριτές, οι υπηρέτες των ισχυρών, να αφήσουν ένα νεαρό άνθρωπο να ασκήσει το μοναδικό δικαίωμα που του έχει απομείνει. Το δικαίωμα να ακουστεί.

Δείτε το πρώτο βίντεο με όσα αναφέρει η δημοσιογράφος του 20/20 magazine – 2020mag.gr:

Δείτε το δεύτερο βίντεο με όσα καταγγέλλει ο Αλί για τον βιασμό του: