Προφυλακιστέος κρίθηκε με απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, ενώ η Βάσω Τσαρούχα και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι).

Η Βασιλική Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης έχουν επίσης τον περιοριστικό όρο της μη ενασχόλησής τους με το μπάσκετ, με οποιονδήποτε τρόπο.

Και οι τρεις νωρίτερα απολογήθηκαν για το κύκλωμα φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Σημειώνεται ότι ο κύκλος των απολογιών των έξι συλληφθέντων έκλεισε με τέσσερις προφυλακίσεις: των Πέτρου Παπαπέτρου, Βαγγέλη Λιόλιου, Γιώργου Μαυραγάνη, και Ηλία Κορομηλά.

Κορομηλάς: «Ουδέποτε υπήρξα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας»

Ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του αθλήματος, αρνήθηκε τις κατηγορίες, αμφισβητώντας τόσο τον ρόλο που του αποδίδεται όσο και τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η σε βάρος του δικογραφία.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ξεκαθάρισε πως ουδέποτε υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ούτε διέθετε αρμοδιότητα στον ορισμό διαιτητών. Τόνισε ότι οι σχετικές αποφάσεις αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των θεσμικών οργάνων, απορρίπτοντας κάθε ισχυρισμό περί δυνατότητας παρέμβασής του στην επιλογή ή αντικατάστασή τους.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη βασιμότητα των καταγγελιών, σημειώνοντας πως το κατηγορητήριο εδράζεται αποκλειστικά στις μαρτυρίες δύο προσώπων και όχι σε απτά, αντικειμενικά στοιχεία που να θεμελιώνουν προσωπική του ευθύνη.

Κεντρικό ζήτημα της απολογίας του αποτέλεσε η προέλευση των 102.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στην κατοικία του κατά την αστυνομική έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι από τη δραστηριότητά του στη διεθνή διαιτησία είχε εισπράξει συνολικά 263.000 ευρώ, εκ των οποίων 70.000 ευρώ ως μπόνους. Όπως ισχυρίστηκε, τα χρήματα καταβλήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών και συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Για την ενίσχυση των ισχυρισμών του, κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή και ο λογιστής του, ως μάρτυρας υπεράσπισης.

Λύτρας: Είναι μια δικογραφία χωρίς στοιχεία

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικηγόρος του Ηλίας Κορομηλά, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε:

«Δεν το έχω ξανασυναντήσει με δύο μαρτυρικές καταθέσεις να συμβαίνει. Είναι μία δικογραφία χωρίς στοιχεία, μόνο για δύο καταθέσεις να έχουμε μέχρι στιγμής 4 προσωρινές κρατήσεις. Νομίζω ότι δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του, όμως ο ανακριτής δεν πείστηκε. Ειδικά όταν αυτά τα χρήματα, όπως κατέθεσε, τα έχει λάβει από την Euroleague. Θα κάνουμε προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος ύποπτος φυγής, τέλεσης αδικημάτων».

«Το σκεπτικό είναι ότι δεν δικαιολόγησε τα χρήματα. Ούτε να διαφύγει στο εξωτερικό, γνωστής διαμονής είναι. Δεν θα είχε κάποια συμμετοχή στο μπάσκετ, άρα αυτές οι κρατήσεις νομίζω ότι μου κάνει παιχνίδια παραγόντων. Ξαφνικά βλέπουμε οι προσωρινές κρατήσεις να είναι κάτι πολύ απλό και εύκολο», πρόσθεσε και αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του πελάτη του:

«Θα κινηθούμε νομικά εναντίον των μαρτύρων, αλλά η ζημιά από την οποία παθαίνει ένας άνθρωπος από την προσωρινή κράτηση είναι ανεπανόρθωτη. Βρέθηκαν 102.000 ευρώ σε έναν άνθρωπο που είναι διεθνής διαιτητής».

Βίντεο με τις δηλώσεις του Απόστολου Λύτρα:

Αθώα δήλωσε η Τσαρούχα

Την ενοχή της αρνήθηκε κατηγορηματικά και η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, το όνομα της οποίας εμπλέκεται σε καταθέσεις για 13 αγώνες της περιόδου 2018–2026. Σύμφωνα με πηγές, απέρριψε τις αιτιάσεις, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι σε ορισμένα από τα επίμαχα παιχνίδια δεν είχε καν οριστεί ως διαιτητής.

Κομβικό σημείο της υπόθεσης που την αφορά, αποτελεί η κατάθεση του άλλοτε ισχυρού άνδρα του Ιωνικού, Βαγγέλη Τσάπα. Ο ίδιος κάνει λόγο για ένα σύντομο τετ-α-τετ με τη διαιτητή, το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου 2018, σε καφέ πλησίον του σταθμού μετρό «Δάφνη».

Όπως ισχυρίστηκε ενόρκως, στη συνάντηση μόλις τριών λεπτών, της παρέδωσε φάκελο που περιείχε 5.000 ευρώ, σημειώνοντας πως η ίδια έδειχνε ιδιαίτερα αγχωμένη.

Από την πλευρά της, η Βάσω Τσαρούχα απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, αποδίδοντάς τους σε παλαιότερες εντάσεις και αντιπαραθέσεις με μπασκετικούς παράγοντες.

Πεπόνης: «Στο σπίτι της Τσαρούχα βρέθηκαν μηδέν ευρώ»

Από την πλευρά του, ο συνήγορος της Βάσως Τσαρούχα, Άγγελος Πεπόνης, τόνισε:

«Σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε θα πω με έναν ήπιο τρόπο ότι είναι μία απόφαση που μας ικανοποιεί, διότι σε μία ανακριτική διαδικασία το βασικό για κάθε κατηγορούμενο είναι να αποφύγει την προσωρινή κράτηση».

Έκανε επίσης λόγο για αυστηρή μεταχείριση της εντολέως του και μεθοδεύσεις που προηγήθηκαν.

Όπως είπε ακόμη: «Η κα. Τσαρούχα είναι η πιο καταξιωμένη Ελληνίδα διαιτητής και από τις πιο καταξιωμένες στην Ευρώπη. Είναι ένας άνθρωπος αθώος, ο οποίος σε αυτή τη δικογραφία δεν έχει εις βάρος του το παραμικρό στοιχείο. Στο σπίτι της κα. Τσαρούχα βρέθηκαν μηδέν ευρώ».

«Στο σπίτι της κα. Τσαρούχα βρέθηκαν συλλεκτικές φανέλες ομάδων πολλών, αλλά κατασχέθηκαν φανέλες συγκεκριμένης ομάδας και μου κάνει εντύπωση και με προβληματίζει αυτό. Σήμερα, ενώ ήμασταν στα ανακριτικά γραφεία έγινε το πρωτοφανές, ο ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες ήταν ζωντανά σε εκπομπή και να καταγγέλλει τι έχει κάνει η κα. Τσαρούχα. Αυτά δείχνουν τον πόλεμο που έχει υποστεί και ότι κάποιοι έχουν ζήτημα με τη συγκεκριμένη διαιτητή», συνέχισε και κατέληξε λέγοντας:

«Για τα όσα έχουν ακουστεί σχετικά με εξυπηρετήσεις για ξενοδοχεία κ.α., ο εκπρόσωπος της Βάσως Τσαρούχα είπε: Η κα. Τσαρούχα λέει όι δεν έχει πάρει μισό ευρώ για να υπάρχει αδίκημα, σε 125 σελίδες μνημάτων αναφέρεται σε 1, φέρεται να σφυρίζει σε 4 αγώνες στους οποίους δεν σφυρίζει. Είναι βέβαιο ότι θα έρθει η αθώωσή της».

Βίντεο με τις δηλώσεις του δικηγόρου Άγγελου Πεπόνη:

Μήνυση από τον Πηλοΐδη κατά του βασικού μάρτυρα

Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης, αντικρούοντας τις σε βάρος του κατηγορίες και υποβάλλοντας μήνυση κατά βασικού μάρτυρα-πρώην ιδιοκτήτη ομάδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του ανυπόστατους, δηλώνοντας: «Δεν πήρα ούτε ένα ευρώ, δεν έχω ελεγχθεί ποτέ πειθαρχικά». Τέλος, αναφέρθηκε στον Παναγιώτη Γιαννάκη, διαμηνύοντας ότι δεν θα έκανε ποτέ κακό σε έναν άνθρωπο που ο ίδιος θεωρεί θρύλο του ελληνικού μπάσκετ.

Γαλάνης: «Ελλιπή τα στοιχεία της δικογραφίας»

Μιλώντας μετά την απόφαση, ο δικηγόρος του Τάσου Πηλοΐδη, Νίκος Γαλάνης, τόνισε:

«Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η απόφαση γιατί τα στοιχεία της δικογραφίας από την πρώτη στιγμή είναι ελλιπή, για να μην τα χαρακτηρίσω με χειρότερο τρόπο. Είναι μια πρόχειρη δουλειά από τη μεριά της Αθλητικής Εισαγγελίας, είναι μια βεβιασμένη και πρόχειρη δουλειά, ενώ υπάρχει δυνατότητα για πιο σωστές δικογραφίες. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιον λόγο βιάστηκε τόσο πολύ η δικογραφία αυτή», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ο εντολέας μου δηλώνει την αθωότητά του και θεωρώ ότι αυτή η βίαιη απόφαση που έλαβαν ο ανακριτής με τον εισαγγελέα είναι εμπαθής για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και για το τίποτα που δεν έχει κάνει». Για τη μήνυση στον μάρτυρα για την υπόθεση Γιαννάκη, ο κ. Γαλάνης είπε ότι αυτή είναι για το αδίκημα της ψευδούς καταθέσεως. Μάλιστα, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμός του για τον συγκεκριμένο μάρτυρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα περιμένει να δει αν θα τηρήσει την ίδια γραμμή όταν κι εφόσον βρεθεί στο εδώλιο το κατηγορουμένου.

Βίντεο με τις δηλώσεις του δικηγόρου Νίκου Γαλάνη: