Στη Γερμανία φέρεται να βρίσκεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 16χρονη Λόρα, η οποία έχει εξαφανιστεί από τις 8 Ιανουαρίου, από την περιοχή του Ρίου Αχαΐας.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι έβγαλε εισιτήριο για Φρανκφούρτη, από ένα μικρό ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια.

Μάλιστα φέρεται να πέταξε με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικκό σταθμό Mega, η Λόρα εκποίησε τα κοσμήματα που είχε πάρει από το σπίτι της και στη συνέχεια έβγαλε από ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ομόνοιας εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», και από εκεί πέταξε για τη γερμανική πόλη.

Το παιδί είχε φύγει από το σπίτι του έχοντας μαζί του το διαβατήριό του, ενώ έχει κλείσει όλα τα social media που είχε καθώς και το mail του.

Όπως όλα δείχνουν, αμέσως μετά την εξαφάνισή της η 16χρονη Λόρα έφτασε στην Αθήνα και δεν έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Ζωγράφου, αλλά άμεσα ταξίδεψε προς τη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι είναι καλά στην υγεία του.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιο όνομα ταξίδεψε η Λόρα στη Γερμανία.