Έφτασε αργά το βράδυ (περί τις 22:30) της Πέμπτης 6 Αυγούστου στην Ελλάδα, με πτήση από την Αγγλία, η 46χρονη Ελένη Αργυρίου που κατηγορείται για εμπλοκή της στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, τον Μάιο του 2010.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του επονομαζόμενου «ελληνικού FBI» βρέθηκε σήμερα το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης στην Ελλάδα.

Από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η Ελένη Αργυρίου, θα μεταφερθεί στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου και θα παραμείνει κρατούμενη όλη τη νύχτα μέχρι αύριο Παρασκευή (6/8), οπότε και θα μεταφερθεί στην Εισαγγελία, προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της.

Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση.

Της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στον εμπρησμό της τράπεζας

Η 46χρονη Ελένη Αργυρίου τα τελευταία έξι χρόνια ζούσε στο Μπράιτον, όπου έχει κάνει οικογένεια και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό την ημέρα του εμπρησμού της Marfin στις 5 Μαΐου 2010 με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της.

Της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που έσπασαν τη τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα εύφλεκτο υλικό.

Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου, την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει την πτήση προς Αθήνα. Είχε όμως ήδη ενεργοποιηθεί η ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές Αρχές.

Η σύλληψή της άνοιξε τις διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η ίδια, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών δηλώνοντας ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών οδηγήθηκαν στα νέα στοιχεία για τη Marfin με τη μέθοδο σύγχρονης ανάλυσης και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποίησαν τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Αναδείχθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπόπτους, όπως ο σωματότυπος τους, ο ρουχισμός και τα αξεσουάρ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 46χρονη φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, τα ρούχα, τα παπούτσια αλλά και το σακίδιο που είχε στην πλάτη της. Φέρεται να στέκεται δίπλα στον άνδρα που έσπασε τη τζαμαρία της τράπεζας. Από το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών από τον εμπρησμό της Marfin, φαίνεται να στέκεται δίπλα σε βιτρίνα σε ρόλο υποστηρικτικό των δραστών που εκτόξευσαν τις βόμβες μολότοφ.

Βασικοί κατηγορούμενοι είναι οι δύο προφυλακισμένοι 42χρονοι

Η 46χρονη , όπως και οι δύο συλληφθέντες, ανήκαν σε ομάδα αντιεξουσιαστών που οργανωμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, μπήκαν στις 5 Μαΐου 2010 στη Marfin , όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα έχασαν τη ζωή τους.

Κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν το υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, έσπασαν το τζάμι της τράπεζας και πέταξαν μέσα βόμβες μολότοφ, τη στιγμή που οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια.

Η ομάδα είχε σχεδιάσει την κατανομή των ρόλων του καθενός. Τα άτομα που θα πέταγαν τις βόμβες μολότοφ είχαν καθοριστεί, όπως και τα πρόσωπα που θα υποστήριζαν την επιχείρηση.

Οι δύο 42χρονοι είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι. Ο ένας φέρεται ότι ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει τον συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για την υλοποίηση της επίθεσης.

Στον άλλον, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδεται κομβικός εκτελεστικός ρόλος φέρεται να ήταν εκείνος ο οποίος έσπασε τη τζαμαρία της τράπεζας, ώστε να πέσουν στο εσωτερικό οι βόμβες μολότοφ που προκάλεσαν τη φωτιά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που έσπασε την πρόσοψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και μπεζ καπέλο.

Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, πρόκειται για τον 42χρονο με το προσωνύμιο «ψηλός».

Και οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.