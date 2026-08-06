Στην Αθήνα μεταφέρεται συνοδεία αστυνομικών σήμερα Πέμπτη 06/08 η 46χρονη Ελένη Αργυρίου, που φέρεται ως εμπλεκόμενη στην τραγωδία από τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin, τον Μάιο του 2010. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) μεταβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει, μετά την επίσημη αποδοχή του αιτήματος έκδοσής της από τις βρετανικές Αρχές.

Η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα της 46χρονης κατηγορούμενης μπαίνει στην τελική της ευθεία και αύριο Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η μεταφορά της στον εισαγγελέα.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) μεταβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να παραλάβει την 46χρονη και να ολοκληρώσει τη μεταγωγή της στην Αθήνα με επιβατική πτήση.

Η 46χρονη διέμενε μόνιμα τα τελευταία έξι με επτά χρόνια στην περιοχή του Μπράιτον μαζί με την οικογένειά της. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στον χώρο εργασίας της, σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος, που εκδόθηκε σε βάρος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ενημερώσει μέσω της συνηγόρου της τις ελληνικές αρχές ότι προτίθεται να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ωστόσο το διεθνές ένταλμα είχε ήδη ενεργοποιηθεί και οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της.

Η μεταφορά της στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Πέμπτης. Ακολούθως θα διανυκτερεύσει στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ) και το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος και στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην αρμόδια ανακρίτρια.

Η δήλωση της Ελένης Αργυρίου στην «Ζούγκλα»

Μιλώντας αποκλειστικά στην «Ζούγκλα» το προηγούμενο διάστημα -και πριν ενεργοποιηθεί το διεθνές ένταλμα σε βάρος της- η Ελένη Αργυρίου είχε πει ότι θα συνεργαστεί με τις Διωκτικές Αρχές και είχε αποκαλέσει «άθλιο γεγονός» τις δολοφονίες των υπαλλήλων της Marfin. Ξεκαθάρισε μάλιστα, πως θα επέστρεφε στην Ελλάδα και σκόπευε να τεθεί στην διάθεση των Αρχών.

Η δήλωσή της αυτούσια: «Δηλώνω ότι επιστρέφω στην Ελλάδα εθελούσια και διατίθεμαι στις Διωκτικές Αρχές για την όποια έρευνα κάνουν, έχοντας την ελπίδα για δίκαιη αντιμετώπιση, καθώς είμαι αθώα και δεν έχω τη παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων της Marfin».

Το χρονικό της τραγωδίας και οι πρόσφατες συλλήψεις

Η φονική επίθεση στην τράπεζα Marfin στη Σταδίου, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων τον Μάιο του 2010, είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους —ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

Οι Διωκτικές Αρχές, κάνοντας χρήση της εξελιγμένης τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, κατάφεραν να «ξετυλίξουν» το κουβάρι της υπόθεσης, 16 χρόνια μετά. Εξετάστηκε εκ νέου το υλικό των τριών ατόμων από την ημέρα που σημειώθηκε η επίθεση (05/05/2010) με τη βοήθεια του ΑΙ, και έτσι ταυτοποίησαν τους δύο 42χρονους, καθώς και την 46χρονη που ζει στο Μπράιτον της Αγγλίας.