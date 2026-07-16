Η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για τον φονικό εμπρησμό στο υποκατάστημα της Marfin και πρόκειται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, περνά στην αντεπίθεση. Μέσω του δικηγόρου Κώστα Παπαδάκη, ξεκαθαρίζει τη θέση της και στρέφεται νομικά εναντίον όσων παραβιάζουν τα δικαιώματά της.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, στον οποίο έχει ζητηθεί από το στενό περιβάλλον της 46χρονης να αναλάβει την εκπροσώπησή της μόλις εκείνη φτάσει στην Αθήνα, η κατηγορούμενη αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή.

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η ίδια συναίνεσε αμέσως ενώπιον των βρετανικών αρχών για την επιστροφή της στην Ελλάδα, όπως είχε δημοσιεύσει από την αρχή η «Ζούγκλα», γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν φέρει ευθύνη για όποιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις έχουν σημειωθεί στη διαδικασία έκδοσης. Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του θα γίνει με την άφιξη της γυναίκας, οπότε και θα λάβει γνώση των στοιχείων της δικογραφίας.

Καταγγελίες για «κυνήγι μαγισσών» και παραβίαση της νομοθεσίας

Η πλευρά της κατηγορούμενης εκφράζει την έντονη αντίδρασή της για τη συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση του ονόματος, των φωτογραφιών και προσωπικών δεδομένων τόσο της ίδιας όσο και μελών της οικογένειάς της (σημειώνοντας ότι είναι μητέρα ενός παιδιού τεσσάρων ετών). Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η συγκεκριμένη πρακτική είναι παράνομη, καθώς δεν υφίσταται σχετική εισαγγελική διάταξη που να επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Κατά συνέπεια, παραβιάζεται κατάφωρα το τεκμήριο της αθωότητάς της.

Ο κ. Παπαδάκης κάνει λόγο για μια ενορχηστρωμένη «επικοινωνιακή εκστρατεία» και αφήνει σαφείς αιχμές κατά μελών της κυβέρνησης. Κατηγορεί υπουργούς και στελέχη ότι προβαίνουν σε δημόσιες τοποθετήσεις και εκτιμήσεις για μια ανοιχτή ποινική υπόθεση, παρεμβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο στο έργο της Δικαιοσύνης και διαμορφώνοντας ένα εχθρικό κλίμα προτού καν η κατηγορούμενη απολογηθεί.

Μπαράζ νομικών ενεργειών και προειδοποίηση προς ΜΜΕ

Η υπεράσπιση προαναγγέλλει τη συγκρότηση ειδικής νομικής ομάδας, που θα κινηθεί δικαστικά εναντίον όσων αναπαράγουν προσωπικά δεδομένα ή προβαίνουν σε συκοφαντικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, απευθύνει αυστηρό κάλεσμα σε μέσα ενημέρωσης, ιστοσελίδες και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αποσύρουν άμεσα φωτογραφίες και ονοματεπώνυμα, ζητώντας να σταματήσει η «τροφή στον ψηφιακό υπόκοσμο» ώστε η υπόθεση να προσεγγιστεί με τη δέουσα νηφαλιότητα και σεβασμό, τόσο προς την αλήθεια όσο και προς τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του δικηγόρου Κώστα Παπαδάκη

«Από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα της κατοίκου Λονδίνου κατηγορουμένης για την υπόθεση της ΜARFIN μου ζητήθηκε η συμμετοχή στην ομάδα συνηγόρων που θα αναλάβουν την υπεράσπισή της. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και αναμένεται να υλοποιηθεί κατά την άφιξή της, οπότε και θα υπάρξει η σχετική συμφωνία και η εξουσιοδότηση. Όπως είναι γνωστό, η κατηγορούμενη δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα, προσφέρθηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα και δήλωσε στο αρμόδιο Αγγλικό δικαστήριο τη συναίνεσή της. Συνεπώς η όποια καθυστέρηση άφιξής της στη χώρα δεν οφείλεται σε δική της ευθύνη.

Κατά συνέπεια μέχρι τότε ούτε νομιμοποιούμαι να ενεργώ για λογαριασμό της, ούτε και έχω πρόσβαση στη δικογραφία για να γνωρίζω την υπόθεση.

Οπό όσα όμως έρχονται σε γνώση μου από Μ.Μ.Ε. και Μ.Κ.Δ. και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω τα εξής :

Σε πληθώρα δημοσιευμάτων και αναρτήσεων γίνεται αναφορά και ευρεία αναπαραγωγή ονομάτων και δημοσιοποίηση φωτογραφιών που αφορούν την κατηγορουμένη και πρόσωπα του περιβάλλοντος της. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη, δεδομένου ότι παρά την ευρεία δημοσιότητα και τον αναμφισβήτητη σοβαρότητα της υπόθεσης δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε εισαγγελική διάταξη, η οποία να επιτρέπει τη δημοσιοποίηση στοιχείων των κατηγορουμένων. Συνεπώς με τον με την πρακτική αυτή παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο αθωότητας της κατηγορουμένης, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα όσων άλλων εμφανίζονται πληροφορίες συνδετικές με αυτήν. Υπενθυμίζω ότι η κατηγορούμενη είναι μητέρα ανηλίκου παιδιού 4 ετών.

Δυστυχώς, όπως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρακτική αυτή δεν έχει αποδοκιμασθεί από κανέναν αρμόδιο κυβερνητικό και θεσμικό παράγοντα η Ανεξάρτητη Αρχή, ούτε έχει γίνει γνωστό αν έχει απασχολήσει αυτεπαγγέλτως, όπως επιβάλλεται, τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Αντίθετα, Υπουργοί και παράγοντες της κυβέρνησης, εκφράζουν ανενόχλητοι εκτιμήσεις και στοιχήματα για μια ποινική δικογραφία που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, παραπληροφορούν και παρεμβαίνουν ανεπίτρεπτα στη λειτουργία της θεσμικά ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Και αυτές ενθαρρύνουν, αν όχι αποσκοπούν, σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα και τοποθετήσεις.

Μία από τις πρώτες προτεραιότητές μου θα είναι η αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών με όλα τα νόμιμα μέσα για την προστασία της προσωπικότητάς της και φυσικά για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Η υπερασπιστική μου προοπτική προσβλέπει πάντα στη δημοσιότητα κάθε υπόθεσης που έχει δημόσιο ενδιαφέρον ως μέσου ανάδειξης και αντιμετώπισης των νομικών και επικοινωνιακών αυθαιρεσιών με σεβασμό στα θύματα της ΜARFIN και τις οικογένειές τους, αλλά και με σεβασμό στην αλήθεια και στα δικαιώματα και στις ελευθερίες που πλήττονται άμεσα και έμμεσα με την επιχειρούμενη επικοινωνιακή εκστρατεία.

Οι παραβιάσεις των παραπάνω δεν θα γίνουν άλλο ανεκτές. Ήδη τα δημοσιεύματα και οι αναρτήσεις που έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο για την κατηγορουμένη και οικεία της πρόσωπα καταγράφονται και αξιολογούνται προκειμένου να ακολουθήσει η νομική τους αντιμετώπιση. Και αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, που θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για τον άμεσο τερματισμό των προσβολών και την θέση των υπαιτίων και όσων φορέων και προσώπων τους παρέχουν δημοσιότητα, στήριξη και αίσθηση ασυλίας προ των αστικών, ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών τους ευθυνών. Το γνωρίζουν ότι η ταυτοποίηση και δίωξή τους είναι δυσχερής και χρονοβόρα και για αυτό δρουν εκ του ασφαλούς. Αλλά όχι για πολύ.

Κατόπιν αυτού θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους σχετικούς φορείς να μην αναπαράγουν και να καταργήσουν άμεσα κάθε ανάρτηση και δημοσίευμα που περιέχει φωτογραφίες και αναφορά σε ονόματα και δεδομένα σχετικά με τα παραπάνω πρόσωπα και να είναι προσεκτικά στις πληροφορίες που αναπαράγουν για τη δικογραφία, τον έλεγχο των πηγών της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας τους. Η τροφή στον υπόκοσμο του διαδικτύου και στους κάθε είδους σκοπιμότητας συκοφάντες παρακαλώ να σταματήσει τώρα. Και είναι κάτι που θα συμβάλει στη νηφάλια προσέγγιση της υπόθεσης και θα εκτιμηθεί.

Αθήνα, 16.7.2026

Κώστας Παπαδάκης»