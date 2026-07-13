Συνέντευξη τύπου για την υπόθεση της Marfin παραχωρήθηκε νωρίτερα στο βιβλιοπωλείο – καφέ Σαχέλ (Ιπποκράτους 209, Εξάρχεια).

Παρεμβάσεις έκαναν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων Άννυ Παπαρρούσου, Θανάσης Καμπαγιάννης και Δημήτρης Κατσαρής.

Τη συνέντευξη συντόνισε ο δημοσιογράφος Τάσος Θεοφίλου.

Όπως αναφέρθηκε και σε σχετική ανακοίνωση:

«Η συνέντευξη πραγματοποιείται με στόχο την ορθή και πλήρη ενημέρωση του κοινού ως προς την τρέχουσα υπόθεση, το χρονικό προηγούμενων ατελέσφορων διώξεων για το ίδιο θέμα και την ευρύτερη πολιτική συγκυρία, ενόψει των απολογιών των κατηγορουμένων αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων εξαπέλυσαν σφοδρά πυρά κατά των χειρισμών των Αρχών και της κυβέρνησης για την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας τη σχετική δικογραφία παντελώς αναξιόπιστη και κάνοντας λόγο για ένα επικίνδυνο επικοινωνιακό παιχνίδι.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η δικηγόρος κυρία Παπαρρούσου πήρε πρώτη το λόγο, τονίζοντας ότι τα στοιχεία που συνθέτουν την κατηγορία είναι εξαιρετικά ισχνά. Όπως εξήγησε, η όλη διαδικασία πυροδοτήθηκε από μια ανώνυμη ηλεκτρονική καταγγελία η οποία, βάσει της δικονομίας, θα έπρεπε να είχε τεθεί απευθείας στο αρχείο, καθώς δεν ερευνήθηκε ο αποστολέας της ούτε εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για την ύπαρξη συγκεκριμένου προσώπου πίσω από το μήνυμα, η υπεράσπιση αναμένει να εμφανιστεί ο εν λόγω μάρτυρας με τα στοιχεία του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγει στο ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται, ενώ κατήγγειλε ότι το ζήτημα της Marfin εργαλειοποιείται για σκοπούς ξένους προς την ανεύρεση της αλήθειας, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι και να παύσει η δίωξη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέτηση του δικηγόρου κυρίου Θανάση Καμπαγιάννη, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στην επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης από αξιωματούχους που σπεύδουν να μιλήσουν για εξιχνίαση.