Στην Ελλάδα αναμένεται να μεταφερθεί έως το βράδυ της Πέμπτης (6/8) η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Marfin. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) μεταβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει, μετά την επίσημη αποδοχή του αιτήματος έκδοσής της από τις βρετανικές Αρχές.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ανοίγει τον δρόμο για τη συνέχιση της δικαστικής διερεύνησης μίας από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Αεροπορικώς στην Αθήνα και ενώπιον της Δικαιοσύνης

Η 46χρονη θα μεταφερθεί αεροπορικώς στην Αθήνα συνοδεία των στελεχών της ΔΑΟΕ. Την Παρασκευή προγραμματίζεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Σε τροχιά εξέλιξης οι έρευνες

Η έκδοσή της από το Ηνωμένο Βασίλειο έρχεται ως συνέχεια των πρόσφατων συλλήψεων και των νέων δεδομένων που συγκέντρωσαν οι διωκτικές Αρχές.

Δεκαέξι χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα που συγκλόνισαν την ελληνική κοινωνία, οι δικαστικές και ανακριτικές Αρχές συνεχίζουν τις εντατικές προσπάθειες για την πλήρη εξιχνίαση όλων των πτυχών της υπόθεσης.