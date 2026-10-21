Την πόρτα της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της MARFIN και του τραγικού θανάτου τριών εργαζομένων αναμένεται να περάσουν εκ νέου σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, οι δύο από τους τρεις κατηγορουμένους. Αυτήν τη φορά με μια νέα, μεθοδευμένη αναβάθμιση και εμπλουτισμό του κατηγορητηρίου.

Έξω από τα Δικαστήρια της Ευελπίδων θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί συγκέντρωση συμπαράστασης στους προφυλακισμένους.

Το προφίλ των κατηγορουμένων

Στην υπόθεση εμπλέκεται μια 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές έπειτα από την έκδοσή της από το Μπράιτον της Αγγλίας, καθώς και ένας 42χρονος συγκατηγορούμενός της.

Ο δεύτερος άνδρας της εμπλεκόμενης ομάδας, επίσης ηλικίας 42 ετών, έχει λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Το νέο και βαρύτερο κατηγορητήριο

Και οι τρεις εμπλεκόμενοι τελούν ήδη υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης και καλούνται πλέον να τοποθετηθούν σχετικά με το αναθεωρημένο πλαίσιο κατηγοριών.

Η νέα δίωξη περιλαμβάνει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν εντός του υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια της επίθεσης.