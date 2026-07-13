Στα χέρια των βρετανικών αρχών βρίσκεται μια 46χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, βάσει του ελληνικού εντάλματος σύλληψης. Η κατηγορούμενη, που φέρεται να συνδέεται με τη θανατηφόρα εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στην Αθήνα το 2010, αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου ενώπιον του Δικαστηρίου του Ουέστμινστερ για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσής της.

Η Ελένη Αργυρίου είχε επικοινωνήσει με τη «Ζούγκλα» μέσω της δικηγόρου της και είχε δηλώσει πως θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεργαστεί με τις διωκτικές Αρχές, ξεκαθαρίζοντας πως είναι αθώα.

«Δηλώνω ότι επιστρέφω στην Ελλάδα εθελούσια και διατίθεμαι στις Διωκτικές Αρχές για την όποια έρευνα κάνουν, έχοντας την ελπίδα για δίκαιη αντιμετώπιση, καθώς είμαι αθώα και δεν έχω τη παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων της Marfin» είχε αναφέρει.

Η επίσημη ανακοίνωση των βρετανικών αρχών

Η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) επιβεβαίωσε τη σύλληψη, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (NEU). Στην επίσημη ενημέρωση υπογραμμίζεται ότι η 46χρονη καταζητούνταν από τις ελληνικές δικαστικές αρχές για την επίθεση με βόμβες μολότοφ στην τράπεζα πριν από 16 χρόνια.

Η θέση της κατηγορούμενης και η καθημερινότητά της

Πριν από τον εντοπισμό της, η ίδια φέρεται να είχε έρθει σε επαφή με τις αρχές της Ελλάδας, δηλώνοντας αθώα και εκφράζοντας την πρόθεση να επιστρέψει οικειοθελώς για να δώσει εξηγήσεις. Ωστόσο, οι αρχές την εντόπισαν τελικά στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη ζει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία επταετία, έχοντας διαμείνει στο Μπράιτον και το Λονδίνο, ενώ παράλληλα ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον και οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο αναλύθηκε με τη χρήση προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την ταυτοποίηση προσώπων και κινήσεων που σχετίζονται με το συμβάν.

Οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται ως καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς η δικαστική διερεύνηση θα συνεχιστεί με την εξέταση της 46χρονης αλλά και των υπόλοιπων δύο κατηγορουμένων από την ανακρίτρια.