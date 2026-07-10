Βίντεο – Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οδηγήθηκαν σήμερα (10/7) το απόγευμα, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν ως κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου το 2010, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις υπαλλήλους, τον Επαμεινώνδα Τσακαλή, 36 ετών, την Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών και την εγκυμονούσα στον τέταρτο μήνα, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών.

Αναχώρησαν από την ΓΑΔΑ στις 5 μ.μ. με κατεύθυνση την Ευελπίδων κάτω από δρακόντεια μέτρα της αστυνομίας και υπό τη συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών.

Φωτογραφίες από την μεταγωγή των δύο 42χρονων από τη ΓΑΔΑ στην Ευελπίδων

Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες πέρασαν τις πύλες της πρώην σχολής Ευελπίδων, λίγο μετά τις 5:15 το απόγευμα, προκειμένου να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που τους βαρύνουν από τον αρμόδιο εισαγγελέα και στη συνέχεια θα λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, παρουσία και της δικηγόρου τους, η οποία αναμένει -όπως δήλωσε- να λάβει τη δικογραφία της υπόθεσης.

Βίντεο της εισόδου του θωρακισμένου οχήματος με τους δύο κρατούμενους στην Ευελπίδων

Εικόνες από την άφιξη των δύο 42χρονών στην Ευελπίδων

Ο δικηγόρος των θυμάτων της Marfin για τις συλλήψεις: «Αν αποδειχθεί η εμπλοκή τους, θα είναι λύτρωση και δικαίωση για τα θύματα»

Για λύτρωση και δικαίωση των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, έκανε λόγο στο ΕΡΤnews ο δικηγόρος των οικογενειών, Θρασύβουλος Κονταξής, σχολιάζοντας στην εκπομπή Update τις συλλήψεις των δύο υπόπτων και το ένταλμα σύλληψης για τρίτο άτομο, 16 χρόνια μετά την τραγωδία.

«Αν πράγματι είναι αποδεικτικά θεμελιωμένη η εμπλοκή των συγκεκριμένων ανθρώπων, θα είναι μία λύτρωση, μία δικαίωση για τα θύματα, για τους τραυματίες και για τις οικογένειές τους. Θα κλείσει επιτέλους ένα συλλογικό τραύμα, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι είναι αποδεικτικά θεμελιωμένη, γιατί υπήρξε και μία προγενέστερη ποινική δίωξη, η οποία απέβη άκαρπη».

Ο κ. Κονταξής εξέφρασε παράλληλα την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, αντιμετωπίστηκε η υπόθεση τα προηγούμενα χρόνια.

«Αυτό που με λυπεί περισσότερο είναι ότι όλα αυτά τα 16 χρόνια συγκεκριμένοι πολιτικοί και ιδεολογικοί χώροι προσπάθησαν να εξαφανίσουν από την ιστορική μνήμη και να απαξιώσουν το τραγικό συμβάν. Προφανώς ομοϊδεάτες των συλληφθέντων».

«Η δικογραφία ήταν εν υπνώσει»

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της έρευνας, σημείωσε ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει, η δικογραφία δεν είχε εγκαταλειφθεί, αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε η δικογραφία ήταν εν υπνώσει.

«Από ό,τι γνωρίζω και στη δεύτερη αυτή φάση, όταν εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, είχε προηγηθεί η αποστολή ενός e-mail προς το επονομαζόμενο “ελληνικό FBI”. Επομένως, η δικογραφία μπορεί να ήταν εν υπνώσει, αλλά οι αστυνομικές αρχές παρέμεναν πάντα σε εγρήγορση». Όπως είπε η προγενέστη απόπειρα διερεύνησης της υπόθεσης βασίστηκε σε διαφορετικό στοιχείο.

«Η πρώτη περίπτωση ήταν μία επιστολή, η οποία υπεδείκνυε συγκεκριμένα άτομα, χωρίς όμως να προκύπτει ότι είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή. Τα πρόσωπα αυτά αθωώθηκαν στο δικαστήριο».

Ερωτηθείς για τα στοιχεία της νέας δικογραφίας, ο δικηγόρος ανέφερε ότι δεν έχει γνώση του περιεχομένου τους, εκτίμησε όμως πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις.

«Δεν γνωρίζω το αποδεικτικό υλικό, αλλά συμπερασματικά τεκμαίρεται ότι, αφού η υπόθεση πέρασε από την κρίση των αστυνομικών αρχών, στη συνέχεια από τις εισαγγελικές αρχές και στη συνέχεια χρεώθηκε σε ανακριτή, υπήρχαν τα απαραίτητα αποδεικτικά εχέγγυα ώστε να ασκηθούν ποινικές διώξεις και να συλληφθούν τα συγκεκριμένα άτομα».

Μιλώντας για την κατάσταση των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών 16 χρόνια μετά την τραγωδία ο κ. Κονταξής τόνισε ότι «βίωσαν το φάσμα του θανάτου και συνεχίζουν να ζουν με αυτές τις τραγικές αναμνήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν τους είδατε ποτέ ξανά να προβαίνουν σε δηλώσεις ή να παρεμβαίνουν δημόσια». Παράλληλα, επισήμανε ότι «σε αντιδιαστολή με άλλες συναφείς υποθέσεις, υπήρξαν απόλυτα αξιοπρεπείς και δεν εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο και την ταλαιπωρία τους, όπως το κάνουν άλλοι».

Ερωτηθείς για τον ρόλο των δύο συλληφθέντων, απάντησε ότι δεν έχει σχετική ενημέρωση. Τέλος, σχολιάζοντας το γεγονός ότι οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, ο κ. Κονταξής επισήμανε ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να στοιχειοθετήσει εμπλοκή σε μία συγκεκριμένη υπόθεση.

«Η ύπαρξη και μόνο ποινικού μητρώου δεν σημαίνει ότι κάποιος συνδέεται με μία συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. Πρέπει να ταυτοποιηθεί η σύνδεσή του με την υπόθεση». Αναφορικά τι μπορεί να οδήγησε τώρα η εξιχνίαση της υπόθεσης υπογράμμισε ότι η τεχνολογική πρόοδος στην εγκληματολογική έρευνα μπορεί να εξηγεί γιατί προέκυψαν τώρα εξελίξεις: «Η επιστημονική εξέλιξη των εγκληματολογικών μεθόδων μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια είναι ραγδαία. Αυτά που μπορεί να κάνει σήμερα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν είχε τα τεχνικά εργαλεία πριν από 16 χρόνια», κατέληξε o κ, Κονταξής.

Οι δηλώσεις της δικηγόρου των κατηγορουμένων

Πριν καταφθάσουν υπό τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι δύο κατηγορούμενοι, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, η δικηγόρος τους Άννυ Παπαρούσου, τονίζοντας τα ακόλουθα:

«Ακόμη δεν έχω τη δικογραφία. Απ’ ότι γνωρίζω από τις δημοσιογραφικές διαρροές και τα δημοσιεύματα, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή υπόθεση. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη από αυτά που διαβάζω ότι η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση. Μολονότι δεν έχω δει καν του πελάτες μου απ’ αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα η οποία απλά θα καταρριφθεί», δήλωσε η κ. Παπαρούσου.

Πέρα από τους δύο συλληφθέντες 42χρονους, κατηγορούμενη για την ίδια υπόθεση είναι και μια 46χρονη γυναίκα που εδώ και έξι χρόνια είναι κάτοικος Λονδίνου και αναζητείται από τις βρετανικές Αρχές, καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής της. και τα τρία άτομα φέρονται να ανήκουν σε συγκεκριμένη αντιεξουσιαστική ομάδα.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης που χρόνιζε εδώ και 16 χρόνια «ξετυλίχθηκε» χάρη σε ένα ανώνυμο e-mail το οποίο στάλθηκε στο «ελληνικό FBI» και κατονόμαζε τους δράστες του φονικού περιστατικού. Η κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών ήταν άμεση, καθώς διερεύνησαν εις βάθος την υπόθεση και κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο 42χρονους κατηγορούμενους που εντοπίστηκαν στο Χαλάνδρι και στην Κυψέλη.

Στο ανώνυμο μήνυμα γίνεται αναφορά και σε άλλα πρόσωπα που φέρονται να ανήκουν στην ίδια αντιεξουσιαστική ομάδα με τους συλληφθέντες. Οι διωκτικές Αρχές αξιολόγησαν το περιεχόμενο του e-mail ως ιδιαιτέρως σημαντικό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκ νέου η έρευνα για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Παράλληλα, με την διερεύνηση του υλικού της δικογραφίας, αναζητήθηκαν τα τρία κατονομαζόμενα πρόσωπα, οι δύο άνδρες και η γυναίκα και σε άλλη δικογραφία. Οι αρμόδιες Αρχές έφτασαν στο συμπέρασμα ότι οι τρεις που εμφανίζονταν στην άσχετη με την υπόθεση δικογραφία φέρουν ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα των δραστών της Marfin.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές διεξήγαγαν έρευνα σε τέσσερις περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα στα Άνω Λιόσια, το Χαλάνδρι, την Αθήνα και το ⁠ Μαρούσι, προκειμένου να περάσουν χειροπέδες στους δράστες του εμπρησμού της Marfin.

Αναζητείται η τρίτη ύποπτος στην Αγγλία

Το μόνο που απομένει για να «κλείσει» ο κύκλος των συλλήψεων, είναι να βρεθεί η 46χρονη γυναίκα που φέρεται να έχει αποστασιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα από εγκληματικές ενέργειες της ομάδας των αντιεξουσιαστών.

Η 46χρονη εδώ και έξι χρόνια, είναι κάτοικος Λονδίνου και οι ελληνικές Αρχές είχαν άμεση επικοινωνία με τις βρετανικές, προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί.

Πάντως, όπως προκύπτει από το ανώνυμο e-mail οι τρεις τους και κάποια ακόμη άτομα που κατονομάζονται στο περιεχόμενό του έχουν σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Υπενθυμίζουμε πως η 3η τακτική Ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ήταν εκείνη που εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τους τρεις εμπρηστές της Marfin.

Η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τις συλλήψεις

«Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει, κάθε φορά, να γίνεται στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων. Δεν νοείται έγκλημα – αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά, η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά.

Αυτή είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους – που τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους- επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων», δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Τα τρία θύματα της τραγωδίας στο υποκατάστημα της Marfin

Στις 5 Μαΐου του 2010, ομάδα αγνώστων, επιτέθηκαν με σφυριά σπάζοντας τα εξωτερικά τζάμια του υποκαταστήματος της Marfin, ενώ ακολούθως εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ και εύφλεκτο υγρό εντός της τράπεζας στην οδό Σταδίου. Παρά το γεγονός ότι ήταν ημέρα γενικής απεργίας με μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στο Σύνταγμα, οι υπάλληλοι δούλευαν κανονικά. Από τη φωτιά που ξέσπασε και επεκτάθηκε ταχύτατα τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους καθώς έπαθαν ασφυξία από τους καπνούς.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν από το υποκατάστημα, νεκρούς τους Επαμεινώνδα Τσακαλή, 36 ετών, την Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών και την εγκυμονούσα στον τέταρτο μήνα, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών.

Οι υπάλληλοι προσπάθησαν να ανέβουν προς τους επάνω ορόφους για να απομακρυνθούν από τις φλόγες και να σωθούν. Ωστόσο, μια κυλινδρική κατασκευή που υπήρχε στο εσωτερικό της τράπεζας, λειτούργησε σαν χωνί και συγκέντρωσε τον καπνό στο σημείο που βρισκόντουσαν, με αποτέλεσμα οι τρεις εργαζόμενοι να καταλήξουν από ασφυξία.

Διαβάστε επίσης: Τρεις συλλήψεις για τον εμπρησμό στην Marfin το 2010