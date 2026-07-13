Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010, σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζουν οι αρχές, η σύγκριση δύο διαφορετικών φωτογραφικών αρχείων έφερε στο φως νέα στοιχεία, οδηγώντας στον εντοπισμό της πενταμελούς ομάδας που εμπλέκεται στην εμπρηστική επίθεση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής βασίστηκε σε 205 φωτογραφίες που τράβηξε επαγγελματίας την ημέρα των επεισοδίων.

Σε έξι από αυτά τα καρέ καταγράφονται οι δράστες τη στιγμή που σπάνε την τζαμαρία του υποκαταστήματος και πετούν τις μοιραίες βόμβες μολότοφ, οι οποίες στέρησαν τη ζωή σε τρεις υπαλλήλους.

Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά μένει να αποδειχθούν ότι είναι αληθινά. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή τελικά δεν αποδειχθούν, τότε είναι προφανές ότι η υπόθεση θα καταλήξει σε ένα πολυδιαφημισμένο φιάσκο.

Από τα επεισόδια της Αθήνας στις διακοπές της Ικαρίας

Τα κρίσιμα πειστήρια που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προέκυψαν από τη διασταύρωση των παραπάνω λήψεων με ένα δεύτερο αρχείο φωτογραφιών. Πρόκειται για υλικό από προσωπικές στιγμές των υπόπτων κατά τη διάρκεια διακοπών τους (πιθανότατα στην Ικαρία) το 2009.

Το αρχείο αυτό, το οποίο κατασχέθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία το 2020, δείχνει τα πρόσωπα των εμπλεκομένων χωρίς καμία κάλυψη, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις.

Τα «σημάδια» που πρόδωσαν τους κατηγορούμενους

Η ταυτοποίηση των κατηγορουμένων στηρίχθηκε σε συγκεκριμένα προσωπικά αντικείμενα που εμφανίζονται και στα δύο αρχεία:

Ο πρώτος κατηγορούμενος (42 ετών): Φέρεται να είναι ο άνδρας με το κόκκινο μαντίλι. Η ΕΛ.ΑΣ. δεν βασίστηκε μόνο στη σωματική του διάπλαση, αλλά σε μια μικροσκοπική λεπτομέρεια: τις σκουριές στο φερμουάρ του σακιδίου του. Το ίδιο ακριβώς σακίδιο εντοπίστηκε τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του 2009 όσο και στα ντοκουμέντα της επίθεσης.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος: Ένας ψηλός άνδρας που φορούσε ανοιχτόχρωμο καπέλο και γυαλιά. Το στοιχείο-κλειδί εδώ ήταν το κόκκινο λογότυπο ενός punk συγκροτήματος, ζωγραφισμένο πάνω στην τσάντα του, η οποία επίσης ταυτοποιήθηκε και στα δύο φωτογραφικά αρχεία.

Η εμπλοκή της 46χρονης και ο «ύποπτος Νο 8»

Για την 46χρονη κατηγορούμενη, τα στοιχεία κρίνονται πιο ασαφή, καθώς η αστυνομία βασίζεται αποκλειστικά στον σωματότυπο και τα μαλλιά της, χωρίς να υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό αντικείμενο.

Αντίθετα, για τον «ύποπτο Νο 8» (έναν ψηλό άνδρα), υπάρχει ξεκάθαρη φωτογραφία, σύμφωνα πάντα με τις αρχές, που τον δείχνει να σπάει το τζάμι της τράπεζας. Το εν λόγω επιβαρυντικό στοιχείο, δεν προκύπτει για τους άλλους δύο κατηγορουμένους.

Διαψεύδουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών και αμφισβητούν τα στοιχεία της δικογραφίας

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη μεθοδολογία των αρχών.

Υποστηρίζουν ότι η αστυνομική έκθεση δεν ταυτοποιεί φυσικά πρόσωπα, αλλά απλώς «αναγνωρίζει» μεταφερόμενα αντικείμενα.

Παράλληλα, τονίζουν πως για την 46χρονη κατηγορούμενη, η ΕΛ.ΑΣ. διέθετε το ίδιο ακριβώς υλικό ήδη από το 2020, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει τότε σε καμία ταυτοποίηση.

Συνέντευξη τύπου για την υπόθεση της Marfin παραχωρήθηκε νωρίτερα στο βιβλιοπωλείο – καφέ Σαχέλ (Ιπποκράτους 209, Εξάρχεια).

Παρεμβάσεις έκαναν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων Άννυ Παπαρρούσου, Θανάσης Καμπαγιάννης και Δημήτρης Κατσαρής.

Τη συνέντευξη συντόνισε ο δημοσιογράφος Τάσος Θεοφίλου.

Όπως αναφέρθηκε και σε σχετική ανακοίνωση:

«Η συνέντευξη πραγματοποιείται με στόχο την ορθή και πλήρη ενημέρωση του κοινού ως προς την τρέχουσα υπόθεση, το χρονικό προηγούμενων ατελέσφορων διώξεων για το ίδιο θέμα και την ευρύτερη πολιτική συγκυρία, ενόψει των απολογιών των κατηγορουμένων αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων εξαπέλυσαν σφοδρά πυρά κατά των χειρισμών των Αρχών και της κυβέρνησης για την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας τη σχετική δικογραφία παντελώς αναξιόπιστη και κάνοντας λόγο για ένα επικίνδυνο επικοινωνιακό παιχνίδι.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η δικηγόρος κυρία Παπαρρούσου πήρε πρώτη το λόγο, τονίζοντας ότι τα στοιχεία που συνθέτουν την κατηγορία είναι εξαιρετικά ισχνά. Όπως εξήγησε, η όλη διαδικασία πυροδοτήθηκε από μια ανώνυμη ηλεκτρονική καταγγελία η οποία, βάσει της δικονομίας, θα έπρεπε να είχε τεθεί απευθείας στο αρχείο, καθώς δεν ερευνήθηκε ο αποστολέας της ούτε εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για την ύπαρξη συγκεκριμένου προσώπου πίσω από το μήνυμα, η υπεράσπιση αναμένει να εμφανιστεί ο εν λόγω μάρτυρας με τα στοιχεία του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγει στο ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται, ενώ κατήγγειλε ότι το ζήτημα της Marfin εργαλειοποιείται για σκοπούς ξένους προς την ανεύρεση της αλήθειας, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι και να παύσει η δίωξη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέτηση του δικηγόρου κυρίου Θανάση Καμπαγιάννη, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στην επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης από αξιωματούχους που σπεύδουν να μιλήσουν για εξιχνίαση.