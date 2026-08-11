Στη φυλακή οδηγήθηκε η 46χρονη Ελένη Αργυρίου μετά την απολογία της στην 3η τακτική ανακρίτρια για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin, στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζόμενων, ανάμεσά τους και μίας εγκύου, που εγκλωβίστηκαν στο κατάστημα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστικές Αρχές, αποφάσισαν την προφυλάκιση της 46χρονης, καθώς τη θεωρούν «ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσηλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας» που πραγματοποίησε την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin.

Ωστόσο η κατηγορούμενη αρνείται όσα της καταλογίζονται, ωστόσο η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αποφάσισαν μετά το τέλος της απολογητικής διαδικασίας ότι η Ελένη Αργυρίου, μόνιμη κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια, πρέπει να προφυλακιστεί.

Ως γνωστόν η 46χρονη, είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου βάσει της ερυθράς αγγελίας που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Η ίδια δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της σύλληψης της, ενώ συναίνεσε εξαρχής στην έκδοση της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Εν τω μεταξύ η Ελένη Αργυρίου, μέσω του συνηγόρου της παρέδωσε ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα 30 σελίδων, με το οποίο αντέκρουσε το κατηγορητήριο που της αποδίδεται.

Όπως υποστηρίζει μέσω του συνηγόρου της, συμμετείχε στη διαδήλωση εκείνης της ημέρας, ωστόσο δεν βρισκόταν μπροστά από το κτήριο της τράπεζας τη στιγμή της επίθεσης.

«Δεν υπάρχει ταυτοποίηση μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2022 και η έρευνα τότε είχε αρχειοθετηθεί» φέρεται να δήλωσε κατά την απολογία της, προσθέτοντας ότι «υπάρχει δεδικασμένο από την προηγούμενη απαλλακτική κρίση και είναι απαράδεκτη η ανάσυρση της δικογραφίας έπειτα από ένα ανώνυμο και τελείως αόριστο email».

Η ίδια ανέφερε ακόμα πως δεν σχετίζεται με τους έτερους δύο κατηγορούμενους τους 42χρονους άνδρες που έχουν ήδη προφυλακιστεί, αλλά και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν από τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος μαζί με την αδερφή της και με μία φίλη της.

«Είμαι αθώα συμμετείχα στη διαδήλωση αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά η 46χρονη.

Ενώπιον της ανακρίτριας κατέθεσε ως μάρτυρας και η αδελφή της κατηγορουμένης. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, βρισκόταν μαζί με την 46χρονη στην πορεία και πέρασαν μπροστά από το κτήριο της τράπεζας πριν από την επίθεση.

Η 46χρονη έχει επίσης ορίσει και τεχνικό σύμβουλο.

«Η δικογραφία, είναι και αόριστη γιατί δεν έχει καμία συγκεκριμένη περιγραφή αξιόποινων πράξεων, ούτε ξεκαθαρίζει ο συντάκτης από πού γνωρίζει όλα αυτά», ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης της 46χρονης, Κώστας Παπαδάκης.

Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκισης και ήδη όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.

Ως γνωστόν για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή.

Ο ένας, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας τη στιγμή των επεισοδίων, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος, σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στα επεισόδια, ενώ οδηγήθηκαν στη φυλακή έως ότου οριστεί η δική τους.