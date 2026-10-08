Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκονται νέα δεδομένα γύρω από τη διακίνηση εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία φαίνεται να συνδέονται με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ελεγκτών έχει βρεθεί η διαδρομή μεγάλων χρηματικών ποσών, τα οποία συνδέονται άμεσα με το ζευγάρι των γιατρών της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντόπισαν έναν τραπεζικό λογαριασμό, σε ίδρυμα της Ευρώπης, στον οποίο φαίνεται να έχουν κατατεθεί αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Οι εκτιμήσεις των Αρχών συγκλίνουν στο ότι το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που είχε αποκομίσει το ζεύγος όλα αυτά τα χρόνια.

Το «μπλόκο» στους ελέγχους και η διεθνής συνδρομή

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραπεζικού ιδρύματος –το οποίο διευκρινίζεται ότι δεν βρίσκεται στην Κύπρο– εκτιμάται ότι έγινε βάσει σχεδίου, ώστε να δυσχερανθεί ο άμεσος εντοπισμός των χρηματικών ροών από τις ελληνικές Αρχές.

Για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης:

– Έχει ήδη ενεργοποιηθεί η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών με τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές του εξωτερικού.

– Εξετάζεται η ακριβής προέλευση και η διαδρομή των κεφαλαίων.

– Διερευνάται αν ο λογαριασμός είναι κοινός ή ατομικός, παρά το γεγονός ότι τα ποσά καταλογίζονται και στους δύο εμπλεκόμενους.

Ελέγχεται Σωματείο που συνδέεται με «Ιατρονομικό Συμβούλιο»

Παράλληλα, οι έρευνες διευρύνονται προς μία ακόμα κατεύθυνση.

Οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τη δραστηριότητα ενός Σωματείου –που είχε συσταθεί παλαιότερα και σχετιζόταν με «Ιατρονομικό Συμβούλιο»– για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος δίαυλος για τη διακίνηση και νομιμοποίηση των χρηματικών αυτών ποσών.