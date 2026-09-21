Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει σήμερα Δευτέρα 21/09, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, που παραδέχτηκε πως ήταν ο παραλήπτης της φωτογραφίας που έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός Ιωάννα Γάκα, την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο υπνοθεραπευτής ισχυρίζεται πως είχε πρωτοσυναντηθεί δύο ημέρες πριν, με τον γνωστό καλλιτέχνη και τον περίμενε στην Κηφισιά, αμέσως μετά την μοιραία θεραπεία στο Κολωνάκι, που στοίχισε την ζωή του.

Ο ίδιος με δηλώσεις του διατείνεται πως πήρε διαβεβαιώσεις από γιατρό, ότι ο Μαζωνάκης στην φωτογραφία ήταν ακόμη ζωντανός. Η κατάθεσή του αναμένεται να φωτίσει ένα ακόμη κομμάτι του παζλ, την ώρα που οι δικαστικές Αρχές αξιολογούν συνολικά τα νέα στοιχεία της υπόθεσης.

Στον ανακριτή και άλλα «πρόσωπα ενδιαφέροντος»

Στην διάρκεια της εβδομάδας στον ανακριτή θα καταθέσουν και οι 4 εργαζόμενες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, που φέρονται να δίνουν αλληλοσυγκρουόμενους ισχυρισμούς για τους χρόνους προσέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα άκουσαν, την ώρα που ο καλλιτέχνης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κληθεί και πρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο που μεσολάβησε για να κλειστεί το ραντεβού του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζωνάκη, Επίσης καταθέσεις θα δώσουν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν από την Καρνεάδου τον τραγουδιστή, χωρίς να ξέρουν στην αρχή καν ποιος ήταν ο ασθενής που μετέφεραν, αφού οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να συνοδεύσουν τον ασθενή και δεν έδωσαν στοιχεία για την ταυτότητά του.

Το μήνυμα υπαλλήλου για χορήγηση «μέθης»

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, βρέθηκε μήνυμα υπαλλήλου του επίμαχου ιατρείου στο Κολωνάκι προς οικείο της πρόσωπο, το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άστα… Η … (γιατρός;) έδωσε μέθη».

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, αν και το SMS διεγράφη λίγο αργότερα, οι Αρχές το αξιολογούν προκειμένου να διαπιστώσουν αν χορηγήθηκαν ουσίες στον καλλιτέχνη πριν από την ιατρική πράξη. Οι έρευνες εστιάζουν στο πότε εστάλη, γιατί διεγράφη και αν πρόκειται για προσωπική διαπίστωση της υπαλλήλου, αναζητώντας παράλληλα επιπλέον ψηφιακά ίχνη που να επιβεβαιώνουν το περιεχόμενό του.

Αν αποδειχθεί ο ισχυρισμός θα πρόκειται για ένα ακόμη αδίκημα, καθώς η χορήγηση μέθης σε ασθενή, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από αναισθησιολόγο.

Σε περίπτωση που πράγματι χορηγήθηκε μέθη στον καλλιτέχνη θα φανεί στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η συνάντηση των προφυλακισμένων γιατρών στον Κορυδαλλό

Οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, είχαν χθες την πρώτη μεταξύ τους συνάντηση από την ώρα που μεταφέρθηκαν στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Μετά από σχετικό αίτημα, η 56χρονη γιατρός μεταφέρθηκε από τη γυναικεία πτέρυγα στις ανδρικές φυλακές, όπου συναντήθηκε με τον 58χρονο συγκατηγορούμενό της σε ειδικό χώρο επισκεπτηρίου. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και πραγματοποιήθηκε χωρίς διαχωριστικό τζάμι, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο γιατροί αγκαλιάστηκαν και συζήτησαν χαμηλόφωνα υπό τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σύντομα – ενδεχομένως και σήμερα- θα δεχτούν επίσκεψη τόσο από τα παιδιά τους, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όσο και από τους δικηγόρους τους, που ετοιμάζουν αίτηση αποφυλάκισης.

Μνημόσυνο με πλήθος κόσμου στους Πεύκους Σητείας

Στους Πεύκους Λασιθίου, εκεί όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτιάξει το προσωπικό του «ησυχαστήριο» όπως το έλεγε ο ίδιος, τελέστηκε χθες Κυριακή, τρισάγιο στη μνήμη του.

Πλήθος κόσμου από όλη την Κρήτη βρέθηκε για να αφήσει ένα λουλούδι και ένα σημείωμα στην πόρτα του σπιτιού του.