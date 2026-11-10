Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για να παραδοθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και να αποκαλύψουν και επίσημα πια τις αναισθητικές ουσίες που δόθηκαν στον τραγουδιστή.

Προποφόλη, μιδαζολάμη και το αντίδοτό της θα μπουν στο μικροσκόπιο του ανακριτή και θεωρείται βέβαιο ότι η κατηγορούμενη γιατρός θα κληθεί σε συμπληρωματική απολογία, ενώ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα της ασκηθεί και συμπληρωματική δίωξη για τη χορήγηση των ουσιών. θα μπουν στο μικροσκόπιο του ανακριτή και θεωρείται βέβαιο ότι η κατηγορούμενη γιατρός θα κληθεί σε συμπληρωματική απολογία, ενώ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα της ασκηθεί και

Η γιατρός έχει «καεί» ήδη, όχι μονό από τις τοξικολογικές, αλλά από μηνύματα και καταθέσεις. Επτά ημέρες πριν πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ζητά παρανόμως από την αναισθησιολόγο να της δώσει μιδοζαλάμη, με τη δεύτερη να το αποδέχεται, επίσης, παρανόμως.

Η πρώτη συνεργασία με τη γιατρό, η εκπαίδευση στη Γερμανία και το μηχάνημα Inus

Σημαντική είναι η μαρτυρία της πρώτης αναισθησιολόγου που συνεργάστηκε με τη Γάκα πριν από χρόνια. Η ίδια ήταν ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού και έτσι γνώρισε και τη γιατρό.

«Μου τη σύστησε ο γιατρός ως ολιστική γιατρό που είχε μεγάλη εμπειρία σε γυναικολογικά και δερματολογικά νοσήματα. Στην πορεία, προέκυψε και επαγγελματική σχέση», ανέφερε.

Η γιατρός, αρχικά, είπε στην αναισθησιολόγο ότι το 2021 αναζητούσε μια νοσηλεύτρια για να πάει στη Γερμανία να εκπαιδευτεί για το μηχάνημα Inus, γιατί το πρωτόκολλο της εταιρείας του μηχανήματος προέβλεπε τη χρήση του από γιατρό μαζί με εξειδικευμένη νοσηλεύτρια.

«Για το μηχάνημα μου είπε ότι κάνει ουσιαστικά πλασμαφαίρεση, αλλά δεν θα είναι σαν μηχάνημα αιμοκάθαρσης. Μου εξήγησε ότι πρόκειται για μηχάνημα που θα έκανε εξωτερική κυκλοφορία του αίματος. Το μηχάνημα το ήθελε, γιατί ασχολούνταν με αυτοάνοσα νοσήματα και εκφυλιστικά νοσήματα και για την αποτοξίνωση του οργανισμού. Όταν μου το ανέφερε, δεν προβληματίστηκα για την ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανήματος σε έναν χώρο απλού ιατρείου.»

Η λειτουργία του ιατρείου και τα πρωτόκολλα προετοιμασίας

Τελικά πήγε η αναισθησιολόγος για εκπαίδευση στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2022 για μία εβδομάδα. Όπως επισήμανε για τις προϋποθέσεις ασφαλείας:

«Το πρωτόκολλο της εταιρείας έλεγε πως στη θεραπεία δεν μπορούν να υποβληθούν παιδιά κάτω των 12 ετών και αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς έφερναν εξετάσεις μαζί τους και ένα καρδιογράφημα. Λαμβάνονταν ιατρικό ιστορικό από τους γιατρούς σε όλες τις περιπτώσεις.

Το μηχάνημα άρχισε να λειτουργεί στο ιατρείο της Γάκα τον Οκτώβριο του 2022, και στην αρχή η γιατρός δεν είχε πολλούς ασθενείς. Περιγράφοντας την καθημερινή διαδικασία, η αναισθησιολόγος τόνισε:

«Κατά τη διάρκεια που εγώ λειτουργούσα το μηχάνημα, ο ασθενής πριν τη θεραπεία έκανε κάποιες αιματολογικές εξετάσεις και ένα καρδιογράφημα τα οποία μου έστελναν για να τα ελέγξω. Ενημερωνόμουν είτε από την κ. Γάκα, είτε από τον ίδιο τον ασθενή για τυχόν φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνε, για να δω εάν θα μπορούσε να πάρει την αγωγή του και την ημέρα της θεραπείας. Τη φλεβοκέντηση την έκανα εγώ, ακολουθώντας το πρωτόκολλο της εταιρείας, άλλωστε δεν είχαμε εκείνη την περίοδο εξειδικευμένη νοσηλεύτρια για να το κάνει.»

«Η χορήγηση αναισθητικού ή υπνωτικού δεν τέθηκε κατά την εκπαίδευση»

Όσα είπε η αναισθησιολόγος για τη μέθη

«Η χορήγηση αναισθητικού ή υπνωτικού δεν τέθηκε ποτέ ως ζήτημα κατά την εκπαίδευση. Από την κ. Γάκα δεν είχα ποτέ καμία νύξη για τη χορήγηση αναισθησίας. Άλλωστε, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Η διαδικασία είναι ανώδυνη, το μόνο που ενοχλούσε τους θεραπευόμενους ήταν η φλεβοκέντηση. Η προποφόλη χρησιμοποιείται στη μέθη, στην ενσυνείδητη καταστολή και στη γενική αναισθησία.

Η προποφόλη κατά τη θεραπεία Inus δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να χορηγηθεί. Εάν χορηγηθεί, το αποτέλεσμα είναι ο ασθενής να κοιμηθεί. Εάν η ποσότητα της χορήγησης είναι μεγάλη, θα μπορούσε να καταλήξει σε άπνοια, οπότε θα πρέπει να του χορηγηθεί οξυγόνο για να συνεχιστεί τεχνητά η αναπνοή του. Εάν ο ασθενής πάθει άπνοια και του χορηγηθεί οξυγόνο, μπορεί να επέλθει αναπνευστική ανακοπή, που εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, οδηγεί σε καρδιακή ανακοπή. Η άπνοια στο μόνιτορ φαίνεται από την πτώση του οξυγόνου.»

Η αναισθησιολόγος αναφέρθηκε παράλληλα και στη μιδαζολάμη αναφέροντας ότι πρόκειται ουσιαστικά για προνάρκωση, ενώ επισήμανε ότι η προποφόλη χορηγείται μόνο από αναισθησιολόγο.