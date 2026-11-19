Σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο χορηγήθηκε το αναισθητικό σκεύασμα, προποφόλη, στον Γιώργο Μαζωνάκη, άφησε ο καθηγητής Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως υπογράμμισε, η πρόσβαση στη συγκεκριμένη ουσία διέπεται από πολύ αυστηρούς κανόνες και συγκεκριμένες οδηγίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, καθιστώντας αδύνατη τη νόμιμη προμήθειά της από οποιονδήποτε.

«Νοσοκομειακό φάρμακο η προποφόλη»

Ο κ. Μανωλόπουλος εξήγησε ότι, παρότι ορισμένα σκευάσματα προποφόλης διατίθενται στα φαρμακεία, η χορήγησή τους απαιτεί αποκλειστικά ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό, συνοδευόμενη από νοσοκομειακή γνωμάτευση.

Διευκρίνισε πως πρόκειται κατά κύριο λόγο για νοσοκομειακό φάρμακο, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει ένας ιδιώτης, ενώ εξαίρεση αποτελούν μόνο συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως οδοντίατροι ή γαστρεντερολόγοι, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι διαθέτουν σχετική εξειδίκευση και πιστοποίηση.

«Δεν υπάρχει δηλαδή νόμιμος τρόπος ένας ανειδίκευτος γιατρός να το έχει και να το χρησιμοποιήσει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Χωρίς την απαιτούμενη ιατρική ειδικότητα η γιατρός

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, ο καθηγητής εκτίμησε ότι η προμήθεια της ουσίας γινόταν παράτυπα, μέσω τρίτου προσώπου που διέθετε το νόμιμο δικαίωμα συνταγογράφησης και παραλαβής της.

Ο ίδιος επεσήμανε πως κανένας από τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο ιατρείο δε φαίνεται να κατείχε την απαιτούμενη ιατρική ειδικότητα, ώστε να δικαιούται να προμηθευτεί το φάρμακο.

«Ήταν εγκληματικό να χρησιμοποιείται η προποφόλη σε έναν χώρο χωρίς αναισθησιολόγο»

Παράλληλα, ο κ. Μανωλόπουλος ανέδειξε την υψηλή επικινδυνότητα της ουσίας, αναφέροντας ότι η προποφόλη χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και τη διατήρηση στην αναισθησία.

Εξήγησε πως ο ασθενής που τη λαμβάνει επιβάλλεται να βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση σε χώρο εξοπλισμένο για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, καθώς το φάρμακο μπορεί πολύ εύκολα να προκαλέσει καρδιοαναπνευστική καταστολή, διακοπή της αναπνοής και, τελικά, ανακοπή.

«Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, ήταν εγκληματικό να χρησιμοποιείται η προποφόλη σε έναν χώρο, όπου αν κάτι πήγαινε στραβά, δεν υπήρχε τρόπος επαναφοράς. Γι’ αυτό και πρέπει να υπάρχει πάντα αναισθησιολόγος παρών, που μπορεί να επαναφέρει το άτομο», κατέληξε ο καθηγητής.