Οι αποκαλύψεις για τα όσα έγιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όχι μόνο δεν έχουν τέλος αλλά προκαλούν και οργή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε η «Ζούγκλα» η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα και ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός επικοινώνησαν όχι μία αλλά περισσότερες φορές εκείνη την ημέρα με τον Νάσο Κομιανό να αποκαλύπτει όσα ειπώθηκαν μεταξύ τους στην κατάθεσή του, όταν παρουσιάστηκε στον 32ο τακτικό ανακριτή:

«Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει και μου απάντησε ότι είχε άλλη πελάτισσα και το έκλεισε!».

Η πελάτισσα ήταν μία γυναίκα από την Ελβετία που βρισκόταν σε διπλανό ιατρείο από αυτό που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και υποβαλλόταν και αυτή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Την παρουσία της συγκεκριμένης γυναίκας επιβεβαιώνει και η νοσηλεύτρια που κατέθεσε στον ανακριτή αναφέροντας μάλιστα ότι ήταν εκείνη που βρισκόταν μαζί με την συγκεκριμένη πελάτισσα.

Η συμπεριφορά της κατηγορούμενης γιατρού είναι εξοργιστική. Όχι μόνο δεν συνόδευσε, όπως όφειλε, τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο αλλά συνέχισε την εργασία της σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό!

«Μη βγει παραέξω η ιστορία»

Όσο οι γιατροί στο «ΕΛΠΙΣ» δίνουν μάχη για να σώσουν τον τραγουδιστή η κατηγορούμενη γιατρός ανταλλάσσει μηνύματα με τον υπνοθεραπευτή και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην βγει παραέξω η ιστορία. Η ανταλλαγή μηνυμάτων ξεκινά στις 17:05 και ολοκληρώνεται στις 17:27.

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: «Προχθές μου είπες ότι παίρνει διουρητικά. Μήπως αυτό φταίει;».

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑΤΡΟΣ: «Και αυτά ρίχνουν την πίεση. Δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει».

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: «Ρε μπελά που βρήκαμε. Ποιος τον συνοδεύει;».

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑΤΡΟΣ: «Τον πήρε το ΕΚΑΒ .Θα πάω με τον Ηλία .(σ.σ. ο κατηγορούμενος γιατρός)».

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: «Μη βγει παραέξω η ιστορία».

Η ιστορία όχι μόνο βγήκε παραέξω αλλά αποκαλύπτονται και λεπτομέρειες που δεν τις χωρά ο ανθρώπινος νους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν επιφυλακτικός και αυτό αποκαλύπτεται στο μήνυμα που έστειλε στη γιατρό μία ημέρα πριν τον θάνατό του.

«Αγαπητή μου την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω έξι ή τρεις χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πως αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά».

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν τελικά ο τραγουδιστής γνώριζε ακριβώς τι θεραπεία θα έκανε ή αν η γιατρός του έλεγε ψέματα.