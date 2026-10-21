Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις ανακριτικές και διωκτικές αρχές να εστιάζουν πλέον το ενδιαφέρον τους στο πρόσωπο μιας 61χρονης αναισθησιολόγου. Η εν λόγω γιατρός, η οποία φέρεται να κλήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι την ώρα που ο γνωστός τραγουδιστής κατέρρεε, θεωρείται κομβικό πρόσωπο για την εξιχνίαση της διαδρομής των επικίνδυνων φαρμακευτικών ουσιών.

Ο «αποκαλυπτικός» διάλογος για τη μιδαζολάμη

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται γραπτά μηνύματα που αντάλλαξαν η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός και η 61χρονη αναισθησιολόγος στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου μία εβδομάδα πριν από το περιστατικό κατάρρευσης του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορούμενη ζητά επιτακτικά την προμήθεια της δραστικής ουσίας μιδαζολάμη, αναφέροντας πως «δεν έχει καθόλου», με την αναισθησιολόγο να ανταποκρίνεται άμεσα και να κανονίζει την παράδοση μέσω τρίτου προσώπου.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο οικείος τρόπος επικοινωνίας δεν παραπέμπει σε μεμονωμένο περιστατικό, αλλά υποδηλώνει μια σταθερή, επαναλαμβανόμενη διαδικασία προμήθειας και διακίνησης φαρμάκων. Εφόσον οι υποψίες αυτές επιβεβαιωθούν από την ανάλυση των στοιχείων, θεωρείται πολύ πιθανό να ασκηθούν νέες συμπληρωματικές ποινικές διώξεις για συνέργεια.

Τα ευρήματα και οι ισχυρισμοί της 61χρονης

Η μιδαζολάμη, ουσία που χρησιμοποιείται σε εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις, εντοπίστηκε τόσο σε φιαλίδιο εντός του ιατρείου στο Κολωνάκι όσο και στον οργανισμό του τραγουδιστή, συνδεόμενη, μαζί με άλλες δύο ουσίες, με την κατάρρευσή του. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η εν λόγω ουσία απαιτεί αυστηρά ελεγχόμενη νοσοκομειακή συνταγογράφηση και η διακίνησή της εκτός νόμιμων δικτύων επισύρει βαρύτατες ποινικές ευθύνες.

Από την πλευρά της, η 61χρονη αναισθησιολόγος έχει ήδη καταθέσει στον ανακριτή, υποστηρίζοντας τα εξής:

Συνεργαζόταν με την 56χρονη γιατρό για περίπου δύο χρόνια (με αμοιβή 150–200 ευρώ ανά φλεβοκέντηση).

Υποστηρίζει ότι είχε διακόψει τη συνεργασία τους από τον Αύγουστο και δεν είχε φυσική παρουσία στο ιατρείο της Καρνεάδου τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Οι ισχυρισμοί της διασταυρώνονται με τα ψηφιακά ευρήματα και τις ημερομηνίες των μηνυμάτων.

Διαχωρίζει τη θέση του ο 58χρονος σύζυγος

Την ίδια ώρα, ο 58χρονος σύζυγος της κατηγορούμενης γιατρού κατέθεσε νέο υπόμνημα στον ανακριτή, επιχειρώντας να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν γνώριζε, δεν εξέτασε και ουδέποτε ενεπλάκη στις θεραπευτικές πρακτικές ή τα σκευάσματα που χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας ότι η συζυγική του σχέση δεν συνεπάγεται ποινική ή οικογενειακή ευθύνη.

«Φύλλο και φτερό» το πελατολόγιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα η εκτεταμένη έρευνα της Ασφάλειας στα ψηφιακά αρχεία και τους φακέλους ασθενών του ιατρείου. Οι αρχές εξετάζουν αν αντίστοιχες επικίνδυνες πρακτικές και χορηγήσεις ουσιών εφαρμόζονταν συστηματικά και σε άλλους πολίτες ή «αναγνωρίσιμους» πελάτες, προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως ο τρόπος που λειτουργούσε το ιατρείο της οδού Καρνεάδου.